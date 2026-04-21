La Alcaldía de Medellín transmitirá en vivo concierto de Ryan Castro para impulsar el talento local

Medellín

Este sábado 25 de abril, a partir de las 3:00 p. m., bajo la estrategia “Seteos” la Alcaldía de Medellín continúa su apuesta por descentralizar el acceso a espectáculos de talla mundial y fortalecer el talento artístico local. Por esto desde el Distrito se ha confirmado la transmisión en vivo del concierto de Ryan Castro desde la Feria del Ganado. Este evento de entrada libre, busca que los ciudadanos vivan la experiencia de un formato masivo en sus propios entornos.

La iniciativa es resultado de un trabajo articulado entre Medellín Music Lab y Ryan Castro, referente de la música urbana en la ciudad, consolidando el apoyo de la capital antioqueña al arte con el formato “Seteos”, que ha logrado reunir a más de 3.000 asistentes, siendo este un espacio de conexión entre artistas y marcas locales, con referentes de talla mundial a través de presentaciones en vivo.

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Además de la transmisión del espectáculo principal, la jornada contará con las presentaciones de Diego Herrán, Pau Vergara y Nney, quienes forman parte de la incubadora de talentos MML x HYBE, y fueron los ganadores del concurso cohorte 2025, tras completar un proceso de formación de tres meses en la industria musical.

Con esta jornada, Medellín Music Lab, acerca experiencias de entretenimiento de alto nivel a los barrios de forma gratuita, algo que busca no solo democratizar el acceso a la cultura, sino también, generar plataformas reales para que el talento local crezca y se conecte con la industria profesional, posicionando