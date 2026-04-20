Karol G cierra Coachella con J Balvin y Ryan Castro como invitados y anuncia una nueva gira

En la madrugada de este lunes, la cantautora colombiana Karol G cerró su participación en el tercer y último día del segundo fin de semana como cabeza de cartel del Festival de Coachella.

Durante su segunda presentación, siendo la primera latina en encabezar el festival, estuvo acompañada de otras dos superestrellas colombianas del género urbano, J Balvin y Ryan Castro.

Primero interpretaron varios éxitos de Balvin como “Ay vamos”, “Ginza” y “La canción”, para pasar a cantar “Ba ba bad” y “Sanka” de Castro, y “Tonto”, una de las nuevas colaboraciones de su próximo álbum ‘Omerta’.

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Otros de los invitados a su presentación fueron Peso Pluma, quien interpretó su canción “Qlona”, y Becky G, quien regresó para cantar “Mamii”, como lo hizo en el primer fin de semana.

Durante la interpretación de la última canción de su presentación, “Provenza”, las pantallas detrás de ella mostraron un mensaje en letras naranjas que decía: “Nos vamos de tour”.

Durante el segundo y último fin de semana del festival, Sabrina Carpenter invitó a Madonna a su interpretación del viernes, donde cantaron a dúo éxitos como “Vogue”, “Get Together” y “Like a Prayer”, además de la nueva canción de la “reina del pop”, “Bring Your Love”.

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El sábado, la agrupación de rock The Strokes cerró su actuación en Coachella con un vídeo que condena los bombardeos estadounidenses e israelíes en Irán y Gaza, durante la interpretación de la canción “Oblivius”.

Ese mismo día, Justin Bieber subió a Billie Eilish al escenario y le dedicó la canción “One Less Lonely Girl” y cantó a dúo con SZA y Big Sean en “As Long as You Love Me”, “Pressure” y “Snooze”, respectivamente.

Otros artistas que tuvieron invitados sorpresa durante el festival fueron Addison Rae, quien tuvo a Olivia Rodrigo y con quien cantó “Headphones On” e interpretó su nuevo sencillo “Drop Dead”; y el DJ y productor estadounidense, Anyma, junto a Lisa de Blackpink, quienes estrenaron su nueva colaboración “Bad Angel” en el debut mundial del nuevo espectáculo ‘ÆDEN’.