Las estrellas del reguetón, Maluma y Ryan Castro, presentan su nueva colaboración “Pa’ la seca”

Las dos estrellas del reguetón colombiano, Maluma y Ryan Castro, presentaron este jueves su nueva colaboración “Pa’ la seca”.

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“Pa’ la seca” es el cuarto lanzamiento de Maluma en este 2026, después de “1+1” junto a Kany García, “Con El Corazón” con Yeison Jiménez y “Botero” con Arcángel y NTG.

En esta nueva colaboración, Maluma y Ryan Castro, se unen en un reggaetón y dancehall de tempo medio.

El videoclip, dirigido por Stillz, se desarrolla en los Estados Unidos, donde ambos artistas interpretan a dos colombianos que venden flores en las calles.

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A lo largo de su recorrido, interactúan con diferentes personajes mientras reúnen, poco a poco, el dinero necesario para cumplir un objetivo claro: regresar a casa.