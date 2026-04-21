La Semana de las Bibliotecas, el Libro y el Idioma llega a Medellín hasta el 26 de abril. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín

La Administración Distrital busca que los ciudadanos hagan aprte de esta fiesta cultural en la que los habitantes podrán participar de las 26 sedes, talleres, clubes de lectura, actividades de escritura, experiencias creativas y expresiones lingüísticas.

El compromiso de la Alcaldía de Medellín con sus ciudadanos, parte de comprender que sus bibliotecas públicas son espacios vivos de cultura democrática, que propician el acceso al conocimiento, fortalecen los vínculos entre las personas y aportan a la construcción de comunidad a través del encuentro, la palabra y la participación.

“Durante la Semana de las Bibliotecas, el Libro y del Idioma, acercamos la cultura ciudadana con una programación que invita a celebrar la escritura, la lectura y la oralidad. Esta programación refleja nuestro compromiso como distrito al integrar la lectura, el juego y la innovación, respondiendo a los intereses y necesidades de cada comunidad”, expuso el Secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo.

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Quienes deseen informarse sobre la programación del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín durante estos días pueden consultarla en www.bibliotecasmedellin.gov.co o a través de las redes sociales @cultura.med y @bibliotecasmed.