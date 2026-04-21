Llega a Venecia el 1.er Festival de Aves del Suroeste antioqueño

Venecia, Antioquia

Del 24 al 26 de abril se celebrará en el municipio de Venecia el Primer Festival de Aves, liderado por la Alcaldía Municipal de Venecia y la Sociedad Antioqueña de Ornitología (SAO). El evento busca consolidar el aviturismo regional y visibilizar el impacto de la observación de aves en los ámbitos cultural, ambiental y económico, tanto en el departamento como en el país.

El festival contará con la participación de expertos ambientales, observadores de aves y fotógrafos de naturaleza, así como una programación que incluye salidas de observación, conversatorios, actividades de divulgación científica y espacios de formación.

Concurso Ave Insignia de Venecia

De acuerdo con la Sociedad Antioqueña de Ornitología (SAO), este municipio alberga más de 250 especies de aves documentadas en su territorio. Entre ellas, cinco especies representativas competirán por el título oficial de Ave Insignia de Venecia.

Las especies finalistas son:

Tucaneta culirroja ( Aulacorhynchus haematopygus ).

( ). Carriquí de montaña ( cyanocorax yncas ).

( ). Tángara cabeciazul ( Stilpnia cyanicolis ).

( ). Cacique candela ( Hypopyrrhus pyrohypogaster ).

( ). Torito cabecirrojo (Eubucco bourcierii).

El certamen contará con la participación de niños y niñas de las instituciones educativas del municipio, así como de la comunidad en general, que podrá votar a través de redes sociales por el ave emblemática de Venecia.

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Jornadas de avistamiento

Las “pajareadas” o salidas de avistamiento se realizarán con el acompañamiento del equipo de Comfama del parque el sábado 25 y el domingo 26 de abril, con destino a la vereda El Vergel y al Cerro Tusa, uno de los referentes naturales y paisajísticos más emblemáticos del suroeste de Antioquia.

Asimismo, se llevará a cabo una exposición fotográfica de aves en espacios culturales del municipio durante todo el fin de semana, junto con actividades pedagógicas y espacios orientados a promover el trabajo local en esta modalidad de turismo ecológico.