“Desahógate”: Danny Ocean y Ryan Castro presentan una colaboración que mezcla frescura y emoción

El cantautor venezolano y tres veces nominado al Latin GRAMMY, Danny Ocean, presentó su nuevo sencillo “Desahógate” junto al cantante colombiano Ryan Castro.

La canción expande el universo sonoro que Ocean introdujo en su proyecto Babylon Club (marca musical personal de Danny), apostando por una estética fresca y playera.

El tema se desarrolla desde un lugar de apoyo, con una letra que resalta la importancia de estar presente en los momentos difíciles, desahogarse sin miedo y, al mismo tiempo, abrazar el presente.

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La colaboración con Ryan Castro aporta una energía urbana que complementa la sensibilidad melódica de Danny Ocean, logrando un balance entre lo romántico y lo festivo.

“Desahógate” marca el primer lanzamiento de Danny Ocean en 2026, tras culminar una exitosa gira completamente sold out por Europa, reafirmando su alcance global y su fuerte conexión con audiencias internacionales.

Con este estreno, el artista venezolano se posiciona como uno de los líderes del pop latino contemporáneo.

Mientras Ryan Castro continúa consolidando su lugar como una de las voces más representativas del género urbano en Colombia.

La unión de ambos artistas en “Desahógate” refleja la versatilidad y la capacidad de la música latina para reinventarse, ofreciendo un tema que invita tanto a la celebración como a la introspección.