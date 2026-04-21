El alcalde de Medellín ordenó la cancelación del lanzamiento de un libro alusivo al M-19

Medellín

En su cuenta de X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que ordenó la cancelación de una actividad que tenía como objetivo realizar el lanzamiento de un libro alusivo a la lucha armada de la extinta guerrilla M19 y de la cual hizo parte el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro.

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Según el cartel de la invitación al evento, la actividad estaba programada para este martes 21 de abril de 2026 a las 5 de la tarde en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Allí, se iba a presentar el libro escrito por Jaime Rafael Nieto López titulado “El M19 de la guerra a la Política”.

El alcalde Federico Gutiérrez criticó que la biblioteca haya agendado esta actividad y agregó: “Recordemos el Holocausto del Palacio de Justicia. Nuestra ciudad respeta la memoria de las víctimas, no la propaganda de quienes empuñaron las armas. Este evento tiene un carácter evidentemente político y ninguna entidad pública puede albergarlo, además, por ley de garantías”, escribió en cuenta de X.

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En otro aparte agregó: “El M-19 no fue un relato romántico: fue un grupo armado terrorista que dejó víctimas, dolor y muerte en Colombia”.

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