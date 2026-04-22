Freddy Hurtado y la clave del éxito de Colombia Sub-17: “Estuvieron fuertes mentalmente”

La Selección Colombia Sub-17 hizo historia al conseguir por segunda vez para el país el título del Sudamericano de la categoría. Luego de 33 años y de la reciente final perdida ante Brasil en Cartagena en el 2025, el equipo Tricolor liderado por Freddy Hurtado venció 4-0 a Argentina y se consagró, además de lograr la clasificación al Mundial de Catar.

El técnico habló con 6AMW de Caracol Radio y destacó los aspectos clave en el título del seleccionado. Atribuyó gran parte del éxito a la mentalidad ganadora que tuvieron durante el certamen y el discurso ganador.

“Estamos felices. La verdad teníamos eso como objetivo, poder traer la copa a Colombia, hacer feliz al país y nos llena mucho. Como país nos lo merecíamos y estamos muy felices”, inició diciendo.

“A nosotros nos pasó. El año pasado, teníamos los (categoría) 2008, fuimos a la final que jugamos en Cartagena contra Brasil y nos empatan y luego perdemos el título en penales. Eso nos sirvió mucho, porque es mucho énfasis con toda la campaña y el comité de esa mentalidad campeona, ha servido y ha calado en los chicos. Seguimos hablándoles y sobre todo en estos torneos tan cortos. Por fortuna ahora da los frutos, toda esa información que tenemos, porque son niños, no son mayores de edad y vienen con eso vacíos, entonces queremos que entienda que podemos competir de iguala a igual con cualquier selección a nivel mundial. Estuvieron muy fuertes mentalmente, no se dejaron provocar de nadie y se ganó por fortuna”, agregó al respecto.

Sobre lo que hay que hacer para que estos jóvenes jugadores lleguen al fútbol profesional, indicó que dependerá del entorno de los jugadores y la mentalidad que puedan tener.

“Lo más importante es que sepamos que están en fútbol formativo, se están formando y es mucho lo que tiene por vivir, es mucho lo que van a jugar. Por mi parte, lo hacemos, la charla fue esa: ‘entramos la historia de un país, pero son jóvenes, son menores de edad y es el momento de apretar un poco más’. Entonces va en el entorno del jugador, del club, acá les hablamos de ese proceso que tienen que llevar, de ser jugadores de elite, porque queremos que tanto adentro como afuera hagan la diferencia y el cuerpo lo tienen que preparar para poder competir”, complementó al respecto.

¿Qué viene para la Selección Colombia Sub-17?

La Tricolor iniciará un proceso de preparación para llegar en óptimas condiciones al Mundial y ser un firme candidato a quedarse con el título. Microciclos, concentraciones y amistosos le deparan a la selección en los próximos meses, antes de tomar rumbo a Catar en noviembre de 2026.