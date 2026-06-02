Los históricos mantienen sus números: Colombia confirmó los dorsales para el Mundial 2026

La Selección Colombia ya tiene definida la numeración oficial que utilizará durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Federación Colombiana de Fútbol confirmó los dorsales de los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo, manteniendo varios números históricos que han acompañado a los referentes de la Tricolor durante los últimos años.

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Entre las principales novedades, sobresale la continuidad de David Ospina con el dorsal número 1, una camiseta que ha defendido durante gran parte de su extensa trayectoria en el combinado nacional. El guardameta antioqueño afrontará una cita mundialista que podría significar el cierre de su exitoso ciclo con Colombia.

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También se mantiene la tradición alrededor de James Rodríguez, quien volverá a vestir la emblemática camiseta número 10, símbolo de liderazgo y creatividad dentro del equipo. El capitán será una de las grandes figuras de la selección en un torneo que podría representar su última participación en una Copa del Mundo.

Por su parte, Luis Díaz conservará el número 7, dorsal con el que se ha consolidado como la principal referencia ofensiva de la Tricolor en los últimos años. Junto a él, otros jugadores que han mantenido sus números habituales son Jhon Arias (11), Johan Mojica (17), Jefferson Lerma (16) y Juan Fernando Quintero (20).

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La lista también refleja la apuesta de Lorenzo por combinar experiencia y renovación. Futbolistas jóvenes como Gustavo Puerta (14), Juan Portilla (15) y Carlos Andrés Gómez (26) tendrán la oportunidad de vivir su primera experiencia mundialista, mientras que referentes como Ospina, James, Yerry Mina y Santiago Arias aportarán liderazgo en un grupo que buscará protagonismo en Norteamérica.

Numeración oficial de Colombia para el Mundial 2026

1. David Ospina

2. Daniel Muñoz

3. Jhon Lucumí

4. Santiago Arias

5. Kevin Castaño

6. Richard Ríos

7. Luis Díaz

8. Jorge Carrascal

9. Jhon Córdoba

10.James Rodríguez

11.Jhon Arias

12.Camilo Vargas

13.Yerry Mina

14.Gustavo Puerta

15.Juan Portilla

16.Jefferson Lerma

17.Johan Mojica

18.Willer Ditta

19.Juan Camilo “Cucho” Hernández

20.Juan Fernando Quintero

21.Jáminton Campaz

22.Deiver Machado

23.Dávinson Sánchez

24.Álvaro Montero

25.Luis Suárez

26.Carlos Andrés Gómez

Con los dorsales ya definidos, la Selección Colombia entra en la recta final de su preparación para el debut mundialista, manteniendo la identidad de una generación que busca dejar huella y que, para varios de sus referentes, podría representar el último gran capítulo con la camiseta amarilla.