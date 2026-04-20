Freyder Celis, el santandereano campeón sudamericano con la Selección Colombia sub 17

El título de la Selección Colombia Sub-17 en el Sudamericano de la categoría también tiene sello santandereano. Detrás de la consagración de esta selección nacional que derrotó 4-0 a Argentina en la final del certamen y se coronó campeona después de 33 años, aparece el nombre de Freyder Celis de 17 años, arquero formado en Bucaramanga.

Uno de los que mejor conoce su historia es Hermes García, director del Club Deportivo Águilas Santander, quien recordó en Caracol Radio, los inicios del guardameta y el camino que lo llevó hasta la élite juvenil.

“Él llega a los 10 años a Águilas Santander. Estuvo con nosotros hasta los 13 años y desde ese momento ya mostraba condiciones diferentes”, relató García, al destacar que desde temprana edad Celis se perfilaba como un arquero destacado dentro de su categoría.

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El salto a un club profesional se dio tras una recomendación directa. Según contó el entrenador, el profesional Edgar Moreno, de las divisiones menores de Millonarios, buscaba un arquero de la categoría 2009. “Le dije que tenía el mejor arquero”. Así, Celis llegó a pruebas en Millonarios FC, donde terminó consolidándose.

Hermes García reveló que el jugador enfrentó momentos complejos relacionados con la disciplina, incluso con riesgo de salir del club. Sin embargo, el acompañamiento familiar y técnico fue clave para encaminar su carrera.

“Después de que se afinó en ese aspecto, volvió a retomar y ese juicio fue el salto que lo llevó a la Selección Colombia”, explicó.

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Para su formador, el arquero no solo se destaca por su talento bajo los tres palos, sino por características poco comunes en su posición. “Es un arquero diferente, sabe jugar con los pies, es inteligente y tiene personalidad. Intimida a los rivales con la pelota”, afirmó.

Durante su paso por torneos nacionales, Celis ya había dado señales de su potencial, siendo figura en múltiples partidos, lo que hoy se refleja en su presente con la Selección Colombia Sub-17.

La reciente consagración sudamericana representa un logro deportivo, no solo para Freyder Celis, sino también un motivo de orgullo para Santander, que ve cómo uno de los suyos comienza a proyectarse en el fútbol nacional.

“Vienen cosas grandes para él”, concluyó Hermes García, convencido de que la historia de Freyder Celis apenas comienza.

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Su participación en la Selección Colombia sub 17