Falcao visitó a la Selección Colombia y entregó sus favoritos para ganar el Mundial

Falcao y James Rodríguez en la concentración de la Selección Colombia / FCF.

La Selección Colombia recibió una visita muy especial este martes durante su concentración en la capital del país, previo a su viaje a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo 2026. El equipo recibió a Falcao García, goleador histórico del combinado nacional.

En imágenes publicadas por la Federación Colombiana de Fútbol, se pudo ver el encuentro del Tigre con varios de sus excompañeros y amigos, entre ellos James Rodríguez. De igual manera, se ve a Falcao hablando con Jhon Córdoba, atacante del equipo, y con Luis Díaz, la gran estrella de la Selección.

Falcao no estuvo solo en su visita a la Selección Colombia, el Tigre estuvo acompañado de sus hijos, quienes lo acompañaron tras asistir a un evento comercial en el norte de la ciudad.

Falcao y sus favoritos al Mundial

Antes de llegar a la concentración de la Selección Colombia, Falcao estuvo acompañando a su esposa, Lorelei Tarón, al lanzamiento de El niño que quería ser futbolista, una colección de cuentos inspirada en la infancia del máximo goleador histórico de la Selección Colombia.

Al final de las elecciones, el Tigre dialogó unos minutos con ESPN, donde se refirió, entre otras cosas, a los grandes favoritos al título de la Copa del Mundo, además de hablar de las aspiraciones de la Selección en el certamen.

Sobre los favoritos al Mundial, comentó: “Por los momentos, Francia, España también llega muy bien. Argentina es Argentina, saben competir mucho, son expertos en competiciones, así no esté en el mejor momento, así que no hay que descartarlos”.

Entretanto, del papel de la Selección, dijo: “Deja los favoritos a los demás, que ellos tengan la presión. No nos pongamos techo, tú haces una buena fase de grupos, encuentras un camino benévolo y de pronto te encuentras en un lugar donde no te lo esperas”.

La Selección Colombia disputará su último amistoso previo a su debut en el Mundial este domingo, cuando se mida en San Diego, Estados Unidos, a Jordania.