Selección Colombia sub-17 es campeona de Sudamérica con sello vallecaucano

Selección Colombia Sub-17 de futbol se consagró campeona del Sudamericano 2026 tras imponerse con autoridad en la final ante Argentina 4-0, logrando así su segundo título en la historia del certamen y poniendo fin a una espera de 33 años.

El equipo dirigido por Freddy Hurtado mostró una evolución clara a lo largo del torneo, dejando atrás un inicio con dudas para consolidarse en la fase final con actuaciones contundentes, incluyendo la goleada 3-0 frente a Brasil en semifinales y el 4-0 en la final.

En el partido decisivo, Colombia supo imponerse con jerarquía. Tras un primer tiempo equilibrado, abrió el marcador con un remate de media distancia de Miguel Agámez antes del descanso. En la segunda mitad, el equipo encontró mayor claridad ofensiva y amplió la diferencia con anotaciones de Matías Caicedo, nuevamente Agámez y Jhon Escorcia, cerrando una victoria contundente.

Más allá del resultado, el título también refleja el aporte del Valle del Cauca en este proceso. El cuerpo técnico está liderado por Freddy Hurtado, junto a Hernando “Cocho” Patiño y Mauricio Ortiz, además del kinesiólogo Jhon Ospina, todos con raíces en el departamento.

A esto se suma la presencia de varios jugadores formados en el Valle, como Luigi Ortiz y Santiago Vallecilla del Deportivo Cali, Jhon Mauricio Maturana de Internacional de Palmira, Matías Caicedo de Independiente Yumbo, Jerson Balanta de Orsomarso, Samuel Martínez de Tuluá y Jean Karlos Tojas, quienes hicieron parte del plantel campeón

En lo deportivo, Colombia cerró el torneo con un rendimiento del 72%, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota, además de una sólida diferencia de gol de 10 a 2 y cinco vallas invictas, cifras que reflejan el equilibrio entre defensa y ataque. Individualmente, Jhon Escorcia se destacó como goleador del equipo con 4 goles en los seis partidos de la competencia.

El título no solo representa un logro deportivo, sino también la consolidación de una nueva generación que ilusiona al país de cara a la Copa Mundial Sub-17, que se disputará en Catar, donde Colombia buscará seguir siendo protagonista a nivel internacional.