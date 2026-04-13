Con DT y jugadores Vallecaucanos la Selección Colombia sub-17 clasificó al Mundial de Catar 2026

La Selección Colombia masculina Sub-17 logró su clasificación al Mundial de la categoría tras derrotar 2-0 a Paraguay en la quinta jornada del grupo A del Sudamericano con sede en Paraguay, resultado que además le permitió avanzar a las semifinales del torneo.

El equipo dirigido por Freddy Hurtado y Hernando “cocho” Patiño como asistente, además de Mauricio Ortiz, los tres vallecaucanos, afrontaban un compromiso decisivo, condicionado por los resultados previos y la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea. Aunque el inicio del partido estuvo marcado por la lluvia y un terreno de juego complicado, Colombia supo adaptarse a un encuentro físico y de alta exigencia. El marcador se abrió en el primer tiempo gracias a Matías Caicedo, quien le dio tranquilidad al equipo en un momento clave del partido. Con la ventaja, la Tricolor logró asentarse mejor en el campo y manejar los tiempos del juego.

Ya en la segunda mitad, Adrián Mosquera amplió la diferencia con un remate que sentenció el compromiso y aseguró el paso del equipo nacional tanto a las semifinales del campeonato como a la Copa Mundial Sub-17, que se disputará en Catar en noviembre de 2026.

La jornada también estuvo marcada por el triunfo de Ecuador sobre Chile, resultado que terminó de definir la tabla de posiciones del grupo A. Con esto, Colombia finalizó en la segunda casilla con siete puntos, por detrás del conjunto ecuatoriano. En la siguiente fase, la Selección Colombia se enfrentará a Brasil en busca de un lugar en la final del Sudamericano, manteniendo vivo el objetivo de pelear por el título continental.

Del plantel hacen parte los jugadores Luigi Ortiz y Santiago Vallecilla del Deportivo Cali, John Mauricio Maturana de Inter Palmira, Matías Caiceo de Independiente Yumbo, Samuel Calvo de Fútbol Paz, Marlon Lucumí de Boca Junior Cali.

Con esta clasificación, la Federación Colombiana de Fútbol suma un nuevo logro en las categorías juveniles, tras asegurar también la presencia en la Copa Mundial Femenina Sub-20.