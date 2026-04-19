🔴EN VIVO Colombia vs. Argentina: definen al campeón del Sudamericano Sub-17

La Selección Colombia Sub-17 se prepara para disputar la gran final del Sudamericano ante Argentina, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El equipo nacional llega con confianza tras una sólida presentación en semifinales, donde superó con autoridad a Brasil, mostrando equilibrio en todas sus líneas y una gran efectividad ofensiva.

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El combinado colombiano no solo ha destacado por su rendimiento reciente, sino también por la ilusión de volver a levantar el trofeo, algo que no consigue desde 1993. Esta nueva generación quiere escribir su propia historia y consolidar el buen momento que atraviesa el fútbol juvenil del país.

En frente estará una Argentina que también llega en gran nivel, luego de imponerse con solvencia a Ecuador en la semifinal. La albiceleste ha hecho gala de su tradición y poder en ataque, convirtiéndose en un rival de cuidado para el conjunto cafetero.

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El choque enfrentará dos estilos distintos: la intensidad y disciplina táctica de Colombia contra la capacidad ofensiva y jerarquía de Argentina, en un clásico sudamericano que definirá al nuevo campeón del torneo.

El partido se disputará este domingo 19 de abril a las 5:30 p.m., en un compromiso que puede marcar a toda una generación.

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