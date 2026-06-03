Colombia ya tiene listo el orden de cómo vestirá en la fase de grupos

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo, quedaron definidos los uniformes que utilizará la Selección Colombia durante sus tres compromisos de la fase de grupos.

La principal novedad estará en el partido inaugural frente a Uzbekistán, programado para el próximo 17 de junio, donde el equipo dirigido por Néstor Lorenzo saltará al terreno de juego con su camiseta alternativa azul, una imagen poco habitual en los debuts mundialistas de la Tricolor.

Le puede interesar: ¡Luis Javier Suárez podría cambiar de rumbo! Ya tendría un acuerdo listo

Para los otros dos encuentros del Grupo C, Colombia recuperará su tradicional indumentaria amarilla, acompañada por el pantalón azul y las medias rojas. Ese uniforme será utilizado en los compromisos frente a la República Democrática del Congo, el 23 de junio, y ante Portugal, el 27 de junio.

La decisión responde a la distribución de uniformes establecida por la FIFA para cada jornada, teniendo en cuenta los colores de las selecciones rivales y los criterios de identificación visual durante el torneo.

También le interesa: “Me dolió que se dijeran cosas que no son verdad”: Pablo Repetto

Además, el estreno con la camiseta azul trae consigo un dato histórico que ilusiona a los aficionados colombianos. La última vez que Colombia comenzó una Copa del Mundo utilizando su uniforme alternativo fue hace 28 años, en Francia 1998, cuando enfrentó a Rumania en su debut mundialista.

Ahora, casi tres décadas después, la Tricolor volverá a presentarse en su primer partido de una Copa del Mundo con la camiseta azul, buscando iniciar con pie derecho su camino en el certamen.

Lea aquí también: Falcao visitó a la Selección Colombia y entregó sus favoritos para ganar el Mundial

Con los uniformes ya definidos y la expectativa creciendo entre los aficionados, Colombia entra en la recta final de su preparación para afrontar una fase de grupos en la que buscará avanzar a las rondas eliminatorias frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.