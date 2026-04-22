Sin Álvaro Montero y otras bajas: Esta es la nómina de la Selección Colombia para el Álbum de Panini

AME5036. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 10/06/2025.- James Rodríguez (i), Luis Díaz (c) y Richard Ríos de Colombia celebran un gol este martes, durante un partido por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina y Colombia en el estadio Monumental en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni / Juan Ignacio Roncoroni ( EFE )

Como ya es tradición cada 4 años, el Álbum del Mundial da el punto de partida a la Copa del Mundo. El fenómeno que representa coleccionarlo se vive en varias partes del mundo y en Colombia se palpita de una forma especial, más ahora que cuenta con la presencia del combinado nacional en el certamen.

Panini está próximo a hacer su lanzamiento mundial del álbum, el cual cuenta en este certamen con 980 láminas y 112 páginas, esto debido al incremento a 48 selecciones participantes.

¿Cuánto cuesta el Álbum del Mundial?

Para esta oportunidad, el Álbum del Mundial tendrá un valor de $14.900 (pasta blanda) y de $49.900 (pasta dura). Por su parte, el sobre de las láminas, con 7, tiene un costo de $5.000.

Cada selección presente en el Álbum contará con la presencia de 18 jugadores, una imagen del logo de la Federación y otra pieza del equipo completo.}

Nómina de jugadores y grandes ausentes

Entre los jugadores que no se encuentran presentes y que son habitualmente convocados por Néstor Lorenzo se encuentran Álvaro Montero y Rafael Santos Borré.

Nómina de convocados: Camilo Vargas, David Ospina, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Daniel Muñoz, Johan Mojica, Jhon Lucumí, Santiago Arias, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodriguez, Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal, Jhon Arias, Jhon Córdoba, Luis Suárez y Luis Díaz.