“Me convertí en el mejor árbitro de este país”: Wilmar Roldán habló de las nuevas reglas del fútbol

Wilmar Roldán, considerado uno de los árbitros más importantes en la historia del fútbol colombiano, pasó por el programa Bankeados de AS Colombia, donde habló de las nuevas reglas que llegarán al Mundial, su carrera profesional, la preparación arbitral y las experiencias que ha vivido dentro de las canchas más importantes del planeta.

Uno de los temas centrales fue la actualización reglamentaria impulsada por la IFAB, enfocada en reducir la pérdida de tiempo y aumentar el tiempo efectivo de juego.

“Hay unas modificaciones bastante interesantes que hizo la IFAB, que es para atacar ese tema de pérdida de tiempo, que haya más tiempo efectivo de juego. Me parece que va por buen camino”, explicó.

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Roldán detalló algunos de los cambios que comenzarán a aplicarse: “El arquero no puede tener el balón en su poder más de ocho segundos. Un saque de banda tendrá cinco segundos para realizarse o se le da al equipo contrario. El saque de meta también tendrá cinco segundos o se concederá tiro de esquina”.

Además, recordó una medida que ya había implementado en el fútbol colombiano. “Mucha gente se rasgó las vestiduras cuando uno dejaba a un jugador dos minutos fuera de la cancha cuando era atendido. Ahora en el Mundial no será dos minutos, será un minuto o hasta la próxima reanudación del juego”.

Sobre la necesidad de que futbolistas, entrenadores y periodistas conozcan las reglas, fue contundente: “Es importante que estos encuentros los hagamos todos los que hacemos parte del fútbol”.

“Tengo argumentos para decir que soy el mejor”

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Durante la entrevista, Roldán también defendió su trayectoria y respondió a quienes cuestionan que se considere el mejor árbitro colombiano de la historia.

“Gracias a una profesora que me retó para pitar un partido, me convertí en el mejor árbitro de la historia de este país”, afirmó.

Posteriormente explicó por qué sostiene esa posición: “Las cosas son como son. Yo llevo 24 años en el fútbol profesional colombiano, tengo el récord absoluto en todos los torneos, entonces me parece que aquí no estamos diciendo una cosa descabellada”.

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Incluso agregó que el reconocimiento de los propios futbolistas respalda su argumento. “Cada año que dan el premio al mejor árbitro, que lo votan los futbolistas, ellos me escogen a mí. Entonces algo bueno se hizo y se sigue haciendo”.

La emoción de dirigir a las grandes estrellas

Roldán confesó que, pese a su experiencia, nunca dejó de sorprenderse al dirigir a figuras mundiales.

“Cuando le pité la primera vez a Ronaldinho y lo vi hacer el no-look, yo decía: qué está haciendo”, recordó.

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También habló de lo que significaba estar en el campo con Lionel Messi y otros grandes jugadores. “Ver a un jugador haciendo un buen cierre, un arquero una buena atajada o un delantero haciendo un gol, eso me emociona porque a mí me gusta, me fascina el fútbol”.

Entre los momentos más especiales mencionó un gol de Wayne Rooney en un Brasil-Inglaterra disputado en el Maracaná. “Todos tenemos emociones”, señaló.

La importancia de haber jugado fútbol

Para Roldán, una de las claves para ser un buen árbitro es haber vivido el juego desde adentro.

“Para uno tener un buen entendimiento del juego, lo preferible es haberlo jugado. Uno sabe con la intensidad que puede ir a disputar un balón, el dolor de una derrota o de una patada”.

Añadió que esa experiencia le ha permitido desarrollar empatía hacia los futbolistas. “Entender y ser empático con los jugadores es una de las cosas que también me ha ayudado mucho a transitar este camino tan hermoso”.

Quintero y Falcao, talentos que identificó desde niños

Al ser consultado por los futbolistas colombianos que más lo impresionaron desde las divisiones menores, no dudó en mencionar a Juan Fernando Quintero y Radamel Falcao García.

“Quinterito, desde sus divisiones inferiores se le veía el talento. Era un jugador diferente, con esa magia en sus pies”, aseguró.

Sobre Falcao recordó: “En un Baby Fútbol ya se veían los primeros pasos del Tigre. Tenía por ahí 12 años y ya se veía la calidad de jugador que iba a ser”.

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El estudio detrás de cada partido

Roldán reveló que una de sus fortalezas es la preparación exhaustiva antes de cada compromiso.

“Nada de lo que puede pasar en la cancha me puede sorprender”, explicó al referirse al análisis que realiza de los equipos y futbolistas.

Incluso contó una anécdota en una semifinal de Copa Libertadores. “Un jugador estaba discutiendo conmigo y le dije la dirección de su casa. Después me preguntó cómo la sabía y le respondí: yo sé todo y usted no me preocupe”.

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Más allá de la broma, explicó que busca conocer el contexto de cada futbolista para entender mejor sus comportamientos. “Ser humano, ser humano. A veces uno sabe que un jugador tiene un hijo enfermo o está pasando por una situación difícil y eso ayuda a entender ciertas reacciones”.

Finalmente, destacó su trabajo en la formación de nuevas generaciones de árbitros a través de la Corporación Arbitral Social de Antioquia (CASDA).