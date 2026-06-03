¡Luis Javier Suárez podría cambiar de rumbo! Ya tendría un acuerdo listo

El futuro de Luis Javier Suárez podría estar lejos de Portugal. Según reveló el reconocido periodista Fabrizio Romano, el delantero colombiano ya habría llegado a un acuerdo sobre las condiciones personales para un posible traspaso a uno de los clubes más importantes del fútbol turco.

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La información señala que el atacante aceptó las condiciones propuestas por el proyecto deportivo impulsado por Hakan Safi, candidato a la presidencia del club, aunque la operación todavía no está cerrada.

“Luís Suárez ha llegado a un acuerdo sobre las condiciones personales con el proyecto del Fenerbahçe respaldado por el candidato a la presidencia, Hakan Safi”, informó Romano en exclusiva.

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Sin embargo, el fichaje aún depende de dos factores fundamentales. El primero será el resultado de las elecciones presidenciales de la institución turca, que se llevarán a cabo en los próximos días. El segundo pasa por alcanzar un acuerdo económico con el Sporting de Portugal, actual equipo del delantero colombiano.

“El traspaso está condicionado al resultado de las elecciones presidenciales del club en los próximos días y al acuerdo sobre el precio con el Sporting CP”, añadió el periodista especializado en mercado de fichajes.

La noticia llega después de una temporada extraordinaria para el atacante cafetero. Suárez fue una de las grandes figuras del fútbol portugués durante la campaña 2025-26, convirtiéndose en el máximo goleador de la liga con 28 anotaciones en 32 partidos, números que despertaron el interés de varios clubes del continente.

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Su capacidad goleadora fue determinante para que el Sporting peleara por los primeros lugares del campeonato y consolidó al colombiano como uno de los delanteros más destacados del fútbol europeo en la actualidad.

Por su parte, el conjunto turco busca reforzar su ataque de cara a una temporada exigente. Tras finalizar en la segunda posición de la liga, por detrás del Galatasaray, el club deberá disputar las rondas previas de la UEFA Champions League para intentar asegurar un lugar en la fase de grupos del torneo más importante de Europa.

Mientras se define el panorama institucional en Turquía, el nombre de Luis Javier Suárez comienza a tomar fuerza como uno de los posibles movimientos más importantes del próximo mercado de fichajes para el fútbol colombiano.