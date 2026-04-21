Bayern compara a estrella de la Selección Colombia Sub-17 con Kaká y acelera por su fichaje

Los frutos de la gran presentación de la Selección Colombia Sub-17 en el Sudamericano en elque lograron el título y la clasificación al Mundial, ya comienzan a verse. En estas categorías, los ojeadores de los mejores equipos del mundo buscan talentos y en la Tricolor ya hay varios observados.

Desde el torneo se viene hablando de un interés del Bayern Múnich por Samuel Martínez, volante ofensivo de Colombia y quien usa el ‘10’ en su espalda. El jugador de Atlético Nacional dio 3 asistencias en el campeonato y tuvo actuaciones sobresalientes, que también lo han llevado a estar en el radar de otros equipos grandes de Europa.

Bayern compara a Martínez con Kaká y acelera por su fichaje

Según se ha revelado desde Alemania, en portales como Absolut Bayern y TZ, desde la interna del conjunto bávaro comparan al futbolista colombiano con la leyenda brasileña Kaká.

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“La directiva del Bayern de Múnich ya compara a Martínez con la leyenda brasileña Kaká (quien jugó en el AC Milan y el Real Madrid, entre otros). El excampeón del mundo (2002), campeón de la Liga de Campeones (2007) y Jugador Mundial de la FIFA (2007) impresionó en su mejor momento por su elegancia, su regate inimitable, su rápida aceleración y su olfato goleador. Cualidades similares se aprecian en Martínez, aunque, por supuesto, este jugador de 1,84 metros de estatura aún puede mejorar físicamente”, se lee en el portal TZ de Alemania.

Partiendo de sus condiciones, Bayern ya estaría acelernado para poder hacerse con el joven volante, quien también es pretendido por Tottenham, Arsenal, Borussia Dortmund o Liverpool. El cuadro bávaro ve una buena oportunidad.

“El ojeador del Bayern, Christoph Kresse, ya está en contacto con los representantes del jugador (según informa tz). El director deportivo, Christoph Freund, también conoce al talentoso colombiano", quien podría tomar una decisión en los próximos días, asesorado por Daniel Neumüller, quien es agente FIFA y es dueño de la Academia Alemana Popayán.

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¿Por qué no podría unirse al Bayern inmediatamente?

La normativa FIFA indica que los futbolistas solo pueden jugar en el exterior desde los 18 años. Martínez acaba de cumplir 17 (5 de abril), por lo que si el Bayern decide ficharlo, deberá cederlo un año y luego sí se podrá unir a la disciplina alemana.

De terminar en el conjunto teutón, se sumará a Adolfo Valencia, James Rodríguez y Luis Díaz como los colombianos con paso en el mejor equipo de Alemania.