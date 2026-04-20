Carlos Mario Giraldo se retira de Grupo Éxito tras 18 años: ¿cambios tras llegada del Grupo Calleja?

El Grupo Éxito confirmó el retiro de su gerente general en Colombia, Carlos Mario Giraldo, quien permanecerá en el cargo hasta mediados de 2026 tras más de 18 años en la compañía.

La decisión se conoce en un contexto en el que la llegada del Grupo Calleja como accionista mayoritario marcó un cambio en la estructura de liderazgo y en la visión estratégica del negocio.

Dentro del comunicado, la empresa afirmó que Giraldo ha sido una figura central en la evolución del Grupo Éxito, primero como presidente y luego como gerente general en Colombia, liderando la transformación hacia un modelo que llevó al Grupo éxito como una de las primeras marcas en el país que la audiencia recuerda y reconoce.

Durante su gestión, la compañía no sólo consolidó su liderazgo en el comercio nacional, sino que también avanzó en la integración de nuevos negocios, como el comercio electrónico, los centros comerciales y los programas de fidelización.

Sus logros y legado

Giraldo afirmó que deja una organización con un legado “perdurable”. Uno de los cambios más relevantes ha sido el fortalecimiento del canal digital, que ya representa cerca del 14% de las ventas en el país, reflejando la adaptación del Grupo Éxito a los nuevos hábitos de consumo, con la creación del formato Éxito Wow y Carulla Fresh Market.

A esto se suma el crecimiento del negocio textil, con marcas propias y producción mayoritariamente nacional, como lo son Arkitect y Bronzini, y la consolidación del ecosistema de servicios, que incluye iniciativas como Puntos Colombia en alianza con Bancolombia y el negocio inmobiliario con Viva Envigado.

En paralelo, la empresa ha venido ajustando su enfoque estratégico, priorizando la eficiencia, la unificación de formatos bajo las marcas Éxito y Carulla y una propuesta más fuerte de ahorro para los consumidores, en medio de un entorno económico retador.

En una carta dirigida a los colaboradores, Giraldo explicó que su retiro responde al cierre de un ciclo profesional y a la satisfacción de haber contribuido a la consolidación de la compañía.

“Han sido años llenos de retos, de satisfacciones, de grandes amigos, e innumerables aprendizajes. Todo responde a un trabajo colectivo que comienza con la sonrisa y la pasión de nuestros compañeros y compañeras en las tiendas, en los centros de distribución, en las industrias de alimentos y textil y en las sedes administrativas. Su ejemplo es una combinación de inspiración y compromiso. Nuestros socios comerciales (proveedores) son un pilar fundamental para el Grupo Éxito y nuestros clientes con su lealtad, el centro de nuestra actividad”, aseguró Giraldo.

El directivo destacó que deja una organización sólida, con un equipo preparado para asumir los retos futuros y continuar con la estrategia de crecimiento. También resaltó el papel de los trabajadores, proveedores y clientes como pilares del desarrollo del Grupo.

Giraldo también hizo referencia a la transición con el Grupo Calleja, asegurando que este proceso ha fortalecido la competitividad de la empresa y permitirá consolidar un modelo de negocio con resultados crecientes.

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“Sí mantenemos el beneficio de nuestro país como brújula y el trabajo honesto y como hábito permanente, el futuro pienso continuará siendo promisorio e inspirador para todos”, señaló, al tiempo que subrayó la importancia de mantener la innovación, la eficiencia y el compromiso con el país como ejes del negocio.

Por su parte, Francisco Calleja quien es presidente de la junta y Carlos Calleja, presidente ejecutivo resaltaron el espíritu de servicio de Carlos Giraldo en su comunicado.

“Sé del amor que tiene por los compañeros, por la empresa y que su sueño es que ella siga creciendo y fortaleciéndose, generando oportunidades para todos y construyendo país. Nosotros compartimos ese sueño tuyo y lo seguiremos haciendo realidad. El Grupo Éxito sigue siendo tu casa, siempre”, expresó Carlos Calleja.

En medio de un nuevo horizonte la empresa, el Grupo Éxito dijo que en los próximos días se conocerá el nombre de su sucesor, quien asumirá el reto de mantener el liderazgo de la compañía en un sector cada vez más competitivo y cambiante.