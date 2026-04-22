Álvaro Jaramillo deja dirección del Comité de Cafeteros de Antioquia tras 30 años

Medellín, Antioquia

El Comité de Cafeteros de Antioquia anunció el inicio del proceso de transición en su dirección ejecutiva tras la decisión de Álvaro Jaramillo Guzmán de retirarse del cargo a partir del 30 de abril de 2026, luego de 30 años de vinculación al gremio, incluidos 11 años como director ejecutivo.

Durante su gestión, el directivo lideró programas orientados al fortalecimiento de la caficultura en el departamento, con énfasis en productividad, sostenibilidad y bienestar de las familias cafeteras.

Balance de gestión en el Comité de Cafeteros de Antioquia

Entre 2015 y 2026, la entidad ejecutó inversiones por 404 mil millones de pesos en obras y proyectos, y dejó proyectados 46 mil millones adicionales para la actual vigencia.

Además, la gestión de activos inmobiliarios generó ingresos por 56 mil millones de pesos, mientras que el modelo de administración de proyectos, implementado desde 2018, aportó cerca de 15 mil millones para el sostenimiento del comité.

La dirección de Jaramillo también estuvo marcada por la atención de la crisis de precios del café, la pandemia de 2020,que impulsó procesos de digitalización, y la crisis cooperativa de 2022 relacionada con ventas a futuro.

Durante este periodo se impulsaron programas de renovación de cultivos, equidad de género, integración generacional y fortalecimiento del liderazgo gremial.