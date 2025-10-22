Grupo Éxito lanzó la campaña “Juntos caminamos por Colombia”

Medellín

El Grupo Éxito lanzó una campaña que está invitando a los colombianos a caminar juntos con fe, optimismo, a creer en el país y a mantener la esperanza, en medio de los desafíos que hoy afronta el país.

Carlos Calleja, Presidente de Grupo Éxito, afirmó que “con mucha alegría compartimos esta campaña, un reconocimiento a cada uno de los colombianos que día a día luchan para sacar adelante sus sueños; a cada uno de aquellos que dan pasos hacia adelante para construir un mejor futuro para ellos, sus familias, sus comunidades. Llevamos en los pies la valentía de quien no se rinde, la convicción y la esperanza de todo un país. Nos sentimos muy felices de caminar a su lado, estamos comprometidos con seguir generando oportunidades para dignificar la vida de los colombianos. Los invito a que caminemos juntos con fe, esperanza y optimismo. Si nos unimos, serán los pasos de millones y millones”.

¿Quiénes lideran la campaña?

La campaña está dirigida a todo el país y es liderada por las marcas del Grupo Éxito como Éxito, Surtimax, Súper Inter y Surtimayorista son hoy una extensión de los hogares colombianos, que acompañan a las familias en sus momentos cotidianos y contribuyen al progreso del país a través de hechos reales y medibles.

¿Qué pretende “Juntos caminamos por Colombia”?

El objetivo que anunció el Grupo Éxito de esta campaña es “transmitir un mensaje de unidad y confianza en medio de un contexto desafiante, invitando a todos los colombianos a seguir construyendo país desde sus contextos”.

¿Qué acciones tendrá esta estrategia?

Algunas de las estrategias que imprime esta campaña son Cultivando Oportunidades, que impulsa la compra local y fortalece el campo colombiano; la promoción de la moda hecha en el país, que apoya el talento y la industria textil; y el trabajo de la Fundación Éxito, que contribuye al bienestar y la nutrición de la niñez.

¿Qué cifras se tienen de estas acciones?

Cultivando Oportunidades, como programa que impulsa la compra local, en el primer semestre de 2025 logró que más del 92 por ciento de las frutas y verduras comercializadas en el país fueron compradas localmente, y el 86 por ciento de manera directa, sin intermediación.

Grupo Éxito teje oportunidades con la moda hecha en Colombia y con sentido social, impulsa la compra y producción local de textiles, y desarrolla sus propias colecciones. En el primer semestre de 2025, el 95 por ciento de las prendas de las marcas propias fueron confeccionadas en Colombia, a través de 215 talleres que generan más de 10.000 empleos, el 75 por ciento ocupados por mujeres cabeza de familia.

El Grupo Éxito es uno de los mayores empleadores del país, con más de 32 mil colaboradores.

Su Fundación entregó más de 72 mil paquetes alimentarios a 56 mil niños y sus familias durante el primer semestre de 2025, con una inversión de 8 mil 800 millones de pesos.

La estrategia, que se reflejará en los diferentes espacios de los almacenes, busca transmitir ese mensaje de unidad y confianza e invita a todos los colombianos para que participen de ella.