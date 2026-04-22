Autoridades del Atlántico en “alerta” por posible llegada del fenómeno de El Niño: alistan medidas

Emergencia en Campo de la Cruz, Atlántico por nivel del río Magdalena./ Foto: Caracol Radio

Las autoridades del Atlántico se encuentran en “alerta” ante la posible llegada del fenómeno de El Niño al país. Advierten que las bocatomas más críticas podrían resultar afectadas y alistan las medidas para prevenir emergencias.

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Así lo indicó Lady Ospina, secretaria de Agua Potable del Atlántico a Caracol Radio, indicando que las medidas se implementarán una vez el nivel del río Magdalena al sur del Atlántico alcance los dos metros.

“Estas acciones están divididas en tres: en acciones de prevención, en acciones de mitigación y en acciones de atención a la contingencia en el extremo más crítico que se llegue a pensar. Estas acciones se van a ir implementando con respecto a las tomas de los acuerdos, dependiendo del nivel que presenta el río”, manifestó la funcionaria.

Medidas para las bocatomas más críticas

El departamento del Atlántico cuenta con 14 bocatomas distribuidas en varios municipios garantizando agua potable a diferentes municipalidades.

La funcionaria indicó que una de las bocatomas más críticas y que podría ser afectada por el fenómeno de El Niño es la que está ubicada en Campo de la Cruz.

“Hemos previsto en conjunto con el municipio y el operador unas medidas inmediatas una vez presentemos esos niveles del río o una vez empiecen a aparecer las playas o del punto de succión de la bocatoma para poder garantizar de manera permanente el ingreso de agua hasta bocatoma. Y así monitorear los niveles. En este momento ya se iniciaron los monitoreos”, manifestó.

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Monitoreo permanente

Ospina indicó que, actualmente, las autoridades departamentales se encuentran en monitoreo permanente de los niveles del río Magdalena que, hasta la fecha, se encuentran en 5.06 metros.

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