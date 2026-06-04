SENA abre 2.880 cupos gratuitos en Atlántico para programas técnicos y tecnológicos

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió una nueva convocatoria de formación en el Atlántico con 2.880 cupos gratuitos para quienes buscan fortalecer sus competencias laborales y mejorar sus oportunidades de empleo.

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Las inscripciones estarán habilitadas entre el 5 y el 9 de junio y hacen parte de la tercera convocatoria de formación de 2026. La oferta incluye 96 programas presenciales y a distancia distribuidos en Barranquilla, Soledad, Malambo, Sabanalarga y Juan de Acosta.

De acuerdo con la entidad, los cupos están distribuidos en 930 programas tecnólogos, 1.830 técnicos, 35 auxiliares y 85 operarios, lo que permitirá ampliar las oportunidades de acceso a formación para jóvenes y adultos en diferentes municipios del departamento.

La directora regional del SENA Atlántico, Jacqueline Rojas Solano, señaló que esta convocatoria busca responder a las necesidades actuales del mercado laboral y brindar herramientas para que más personas accedan a mejores oportunidades de empleo o fortalezcan sus emprendimientos.

Programas con más solicitudes

Entre los programas con mayor demanda se encuentran Análisis y Desarrollo de Software, Programación para Analítica de Datos, Sistemas Teleinformáticos, Gestión Contable y de Información Financiera, Coordinación de Procesos Logísticos, Gestión Agroempresarial, Desarrollo de Medios Gráficos Visuales, Desarrollo de Colecciones para la Industria de la Moda, Integración de Contenidos Digitales y Procesos para la Comercialización Internacional.

Con el fin de facilitar el proceso de inscripción, el SENA habilitó varios puntos de atención presencial donde los interesados podrán recibir orientación. Entre ellos se encuentran el Complejo de la Calle 30, ubicado en la Calle 30 No. 3E-164; la Agencia Pública de Empleo, en el tercer piso del centro comercial Murillo Plaza; y la sede urbana del Centro Agroecológico y Agroindustrial de Sabanalarga, ubicada en la Calle 9 No. 19-120.

Para participar en la convocatoria, los aspirantes deben registrarse previamente en la plataforma de la entidad a través de betowa.sena.edu.co. Quienes ya cuenten con usuario pueden verificar sus datos de acceso y, en caso de inconvenientes, recuperar la información mediante el correo electrónico registrado o comunicarse con la línea de atención al usuario.

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Los requisitos varían según el nivel de formación. Para los programas auxiliares, operarios y técnicos no se exige título académico, mientras que para los programas tecnólogos es necesario ser bachiller y contar con los resultados de las pruebas Saber 11.

La convocatoria estará disponible hasta el próximo 9 de junio y representa una de las principales ofertas de formación gratuita en el departamento para quienes buscan cualificarse en áreas con alta demanda de talento humano.