“Exigimos a las autoridades celeridad”: Gobernación de Córdoba por caso de maltrato a niña

“Exigimos a las autoridades actuar con la máxima rigurosidad”: Gobernación de Córdoba por caso de maltrato de una niña. Foto: Getty Images (referencia).( Thot )

Montería

A través de un comunicado, la Gobernación de Córdoba rechazó los hechos de violencia contra una menor de 2 años en el municipio de Montelíbano, sur de Córdoba. La menor permanece bajo observación médica en la ciudad de Montería.

“Este caso constituye una grave vulneración de sus derechos fundamentales y enciende una alerta, para que, como sociedad, no bajemos la guardia frente a la protección de la niñez, reforzando la capacidad de respuesta oportuna y articulada de todas las instancias responsables”, expresó.

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“Exigimos a las autoridades competentes actuar con la máxima rigurosidad y celeridad, garantizando que se aplique todo el peso de la justicia contra los victimarios”, agregó.

Además de los maltratos a los que habría sido sometida la menor, las autoridades también investigan si la niña fue víctima de abuso sexual.

Por el caso, un hombre y una mujer fueron capturados y dejados a disposición de la autoridad judicial competente.

“Invitamos a la ciudadanía para que denuncien cualquier situación que ponga en riesgo a la niñez y a la adolescencia a través de la Línea 141, del ICBF disponible las 24 horas, a su vez, a también acercarse a la Comisaría de Familia más cercana”, concluyó la administración departamental.