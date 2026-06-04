Triple A no aumentará tarifas de agua, alcantarillado y aseo en Barranquilla y Atlántico

Los usuarios de Triple A en Barranquilla y 14 municipios del Atlántico no tendrán incrementos en las tarifas de los servicios de agua potable, alcantarillado y aseo, según anunció el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

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El mandatario informó que, pese a contar con la autorización de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) para aplicar el ajuste tarifario, la empresa decidió no acogerse a esta medida con el fin de evitar un impacto económico en los hogares de la región.

Usuarios beneficiados

“Barranquilla y el Atlántico no tendrán aumento tarifario en la prestación de los servicios de agua, alcantarillado y aseo. Después de recibir la aprobación por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Nación, Triple A no se acogerá a este incremento tarifario. Todo para seguir protegiendo el bolsillo de nuestra gente. Los servicios de Triple A seguirán prestándose con calidad y eficiencia para todos”, expresó Char a través de su cuenta de X.

La decisión beneficiará a usuarios en Barranquilla y otros 14 municipios del departamento, quienes continuarán pagando las mismas tarifas por estos servicios públicos esenciales mientras la empresa mantiene su operación y prestación en la región.