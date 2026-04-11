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IDEAM alerta sobre 90% de probabilidad del fenómeno de El Niño en 2026: Impacto en Colombia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible informan que se ha incrementado la probabilidad de desarrollo del fenómeno de El Niño en un 90% para septiembre de 2026 y podría consolidarse con alta probabilidad en el transcurso del año.

Desde el Ideam se ha reiterado que Colombia, por su diversidad geográfica y climática, no experimenta estos fenómenos de manera uniforme. Mientras en gran parte del país se asocia El Niño con sequías y calor extremo, en otras zonas los impactos pueden ser más leves o incluso distintos.

Esta variabilidad hace necesario un monitoreo constante y estrategias diferenciadas según cada región.

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Probabilidad de El Niño 2026 según el IDEAM

Los reportes técnicos indican que entre mayo y julio existe un 61% de probabilidad de que comiencen a establecerse condiciones asociadas al Fenómeno de El Niño.

Sin embargo, lo que más preocupa a las autoridades es la tendencia al alza, ya que los modelos climáticos proyectan que esta cifra aumentará progresivamente hasta alcanzar cerca del 90% en septiembre.

Este comportamiento sugiere que el segundo semestre será determinante en la evolución del fenómeno, lo que obliga a anticipar medidas de prevención en distintos sectores.

Impactos del fenómeno de El Niño en Colombia

Las autoridades ambientales advierten que la eventual llegada de El Niño traería efectos significativos en el territorio nacional. Entre los principales riesgos se encuentran el aumento de las temperaturas, la reducción de lluvias en varias regiones y un mayor riesgo de incendios forestales.

También se prevé presión sobre los recursos hídricos, lo que podría traducirse en escasez de agua en algunas zonas y dificultades para sectores como la agricultura. La seguridad alimentaria, en ese sentido, podría verse comprometida si las condiciones extremas se prolongan.

Intensidad del fenómeno: proyecciones en 2026

Las proyecciones indican que hacia el último trimestre de 2026 el fenómeno podría alcanzar una intensidad moderada o incluso fuerte. Esto estaría asociado a un incremento de la temperatura del océano Pacífico, que podría superar en aproximadamente 1,5 °C los niveles habituales.

Este calentamiento no solo influye en Colombia, sino que tiene la capacidad de alterar patrones climáticos a escala global, intensificando sus efectos en distintas regiones del mundo.

¿Cuándo se confirma oficialmente El Niño?

Para declarar formalmente la presencia del fenómeno no basta con el aumento de la temperatura del océano. Es necesario que exista una interacción sostenida entre el océano y la atmósfera durante varios meses consecutivos.

Aun así, los expertos advierten que incluso sin cumplir completamente estos criterios técnicos, las condiciones similares a El Niño pueden generar efectos importantes sobre el clima nacional.

Ante este panorama, las autoridades han insistido en la importancia de tomar medidas anticipadas. El ahorro de agua, la prevención de incendios y la planificación en sectores productivos serán claves para mitigar impactos.

El Ideam continuará realizando seguimiento permanente a la evolución de estas condiciones, con el fin de emitir alertas oportunas y facilitar la toma de decisiones tanto a nivel institucional como ciudadano.

Escuche la entrevista completa con la directora del IDEAM AQUÍ: