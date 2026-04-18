Alerta por llegada del fenómeno de El Niño: reporte de la NOAA confirma que irá hasta fin de año

Las autoridades climáticas de Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitieron una alerta temprana ante la creciente probabilidad de desarrollo del fenómeno de El Niño a partir de la mitad de este 2026.

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La nueva advertencia se basa en señales de calentamiento observadas en el océano Pacífico ecuatorial. Modelos climáticos internacionales y análisis de centros de predicción climática han mostrado una tendencia hacia la transición de El Niño en los próximos meses.

Más específico, las proyecciones indican una alta probabilidad de consolidación entre junio y agosto de 2026, con la posibilidad de que persista hasta finales de este año. Según el promedio de los modelos climáticos, las anomalías de temperaturas en la región podrían ubicarse alrededor de +1 °C hacia finales de 2026, lo que sugiere el desarrollo potencial de un fenómeno de El Niño.

Impacto en las lluvias

De acuerdo con el IDEAM, entre abril y agosto 2026, se prevé una ligera reducción de las lluvias en comparación con los promedios históricos, afectando principalmente al Caribe, la región Andina y la Pacífica. La tendencia podría intensificarse en el segundo semestre si El Niño se consolida.

“Aunque en este momento estamos transitando hacia condiciones neutrales del fenómeno ENSO, los indicadores océano-atmósfera muestran un calentamiento sostenido en el Pacífico ecuatorial relacionado con la probabilidad de un fenómeno de El Niño, especialmente entre junio y agosto de este año. En el Instituto mantenemos el monitoreo permanente de indicadores como la anomalía de temperatura y vientos aislados”, señaló el IDEAM.

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Perspectiva internacional NOAA

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos también emitió proyecciones que refuerzan la probabilidad de El Niño en 2026. Según su más reciente reporte, las condiciones neutras se mantendrán entre abril y junio de 2026 con un 80% de probabilidad y se espera que El Niño se desarrolle entre mayo y julio con una probabilidad del 61%, persistente hasta final de año.

Acciones de la UNGRD

Previniendo la cercanía del Fenómeno del Niño y sus efectos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán se reunió en las últimas horas con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, quién aseguró que: “La UNGRD reitera su disposición técnica, administrativa y financiera para proteger a las y los bogotanos, especialmente frente a la disponibilidad de agua potable”, expresó la entidad.

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