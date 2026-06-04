Más de 100 estudiantes participaron en la creación de 20 robots submarinos en Barranquilla

Fue inaugurada la Institución Educativa Distrital Evelyn Abuchaibe de Daes - Foto: Alcaldía de Barranquilla.

La Institución Educativa Técnica Evelyn de Abuchaibe fue el escenario donde estudiantes de 13 colegios públicos y privados de Barranquilla desarrollaron 20 prototipos de robots submarinos, en una iniciativa que busca acercar a los jóvenes al mundo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

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Durante una semana, los participantes trabajaron en el diseño, construcción y puesta en marcha de los dispositivos, enfrentándose a retos que pusieron a prueba sus conocimientos y capacidad de innovación. Los estudiantes contaron con cuatro jornadas de trabajo intensivo, en las que debieron construir un robot submarino funcional y prepararlo para superar diferentes obstáculos.

“El principal objetivo es incentivar a los jóvenes en la educación steam. Ellos trabajan durante una semana en la construcción de un prototipo de bajo costo de un robot submarino que debe ser funcional”, explicó María del Rosario Aragón, coordinadora Steam de la Institución Educativa Técnica Evelyn de Abuchaibe.

Además del componente tecnológico, el proyecto busca fortalecer habilidades personales y sociales entre los participantes. Según Aragón, la experiencia permite que los estudiantes desarrollen competencias relacionadas con el trabajo colaborativo y la comunicación.

“El objetivo no es solamente la parte educativa, sino también el desarrollo de habilidades como trabajo en equipo y la posibilidad de comunicarse con personas de otros entornos”, indicó.

La coordinadora destacó que la actividad hace parte de un intercambio cultural realizado en alianza con la Northeastern Illinois University, de Estados Unidos, lo que brinda a los jóvenes la oportunidad de interactuar con estudiantes de otras culturas y conocer diferentes perspectivas.

“Ellos tienen la posibilidad de compartir con estudiantes de otras culturas y mirar también otras visiones del mundo”, señaló.

Aragón también resaltó el aprendizaje práctico que deja la construcción de los prototipos. “La idea es que ellos puedan vivir la experiencia de la ingeniería desde la escuela”, afirmó.

Durante el proceso, los estudiantes utilizaron herramientas como taladros, cortadoras y equipos de soldadura, adquiriendo conocimientos técnicos que complementan su formación académica y los acercan a futuras carreras relacionadas con la ingeniería y la tecnología.

La actividad culminará el jueves 4 de junio, cuando los prototipos construidos por los equipos serán puestos a prueba en las instalaciones del Colegio Marymount de Barranquilla. Esta prueba práctica permitirá a los estudiantes verificar el funcionamiento de sus creaciones y celebrar el resultado de su trabajo conjunto.