Sequía provoca mortandad de peces en Lago Caimán, Tubará

La mortandad de peces registrada en el Lago Caimán, en el municipio de Tubará, mantiene en alerta a las autoridades ambientales del Atlántico.

La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), explicó que el fenómeno estaría asociado a las altas temperaturas y a la disminución de las lluvias provocadas por el denominado “super Niño”.

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El director de la CRA, Jesús León Insignares, explicó que la falta de precipitaciones reduce los niveles de oxígeno en los cuerpos de agua, afectando la supervivencia de las especies acuáticas.

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“Cuando se presentan altas temperaturas y disminuyen o desaparecen las precipitaciones, se reduce el oxígeno en el agua. Esa disminución es la que genera la mortandad de peces que estamos observando en el Lago Caimán”, señaló.

Plan de contingencia

El funcionario advirtió que situaciones similares podrían presentarse en otros ecosistemas acuáticos del departamento e incluso en distintas regiones del país, si persisten las condiciones climáticas actuales.

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Ante este panorama, la CRA activó un plan de contingencia que incluye la expedición de una circular dirigida a las alcaldías municipales y a la Gobernación del Atlántico, con el fin de promover medidas de prevención y priorizar el uso del recurso hídrico para actividades relacionadas con la seguridad alimentaria.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para hacer un uso responsable del agua y estar atenta a cualquier afectación ambiental que pueda derivarse de la intensa temporada seca que enfrenta la región.