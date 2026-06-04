Bellas Artes entra en asamblea permanente por elección de decanos en Uniatlántico

La Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico se declaró en asamblea permanente en medio de las controversias que rodean el proceso de elección de decanos de la institución.

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La decisión se conoce luego de que el Consejo Superior suspendiera este miércoles la elección de decanos y del representante del sector productivo, tras recibir recusaciones contra sus nueve integrantes, las cuales deberán ser resueltas por la Procuraduría General de la Nación.

A la par de esta situación, estudiantes y docentes de Bellas Artes han expresado su inconformidad con las decisiones adoptadas por el Comité de Credenciales. Según denuncian, las interpretaciones realizadas durante la revisión de requisitos dejaron por fuera a cinco aspirantes al cargo de decano, permitiendo la habilitación de un único candidato.

Jess Rodríguez, representante estudiantil ante el Consejo Académico y vocera de la Facultad de Bellas Artes, señaló que uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la exclusión de licenciados en Música del proceso.

“Se genera una discusión porque se considera que los licenciados en Música, que son el programa fundador de la Facultad de Bellas Artes, hoy no cuentan con el requisito, según el manual de funciones de decano de la Universidad del Atlántico, para ser candidatos de su facultad. Entonces hoy la facultad y los estudiantes estamos declarados en asamblea permanente”, manifestó.

La vocera aclaró que la asamblea no implica la suspensión total de las actividades académicas. Sin embargo, indicó que se han realizado plantones artísticos y otras acciones para visibilizar las inconformidades de la comunidad universitaria. Asimismo, afirmó que actualmente la decanatura de Bellas Artes permanece bloqueada por estudiantes, quienes restringen el ingreso del decano encargado mientras se buscan soluciones al conflicto.

Rodríguez también cuestionó el ambiente que rodea el proceso de elección y aseguró que las dificultades no solo afectan a Bellas Artes.

“Estas dinámicas no corresponden a la normalidad ni a la seriedad que debe tener la designación de decanos. Hoy las diez facultades están siendo afectadas”, sostuvo.

Finalmente, la Asamblea de Bellas Artes hizo un llamado a la comunidad académica a respaldar la defensa de la autonomía universitaria, la transparencia y la democracia institucional.