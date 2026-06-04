Más de 70 capturas por extorsión y secuestro reportan los Gaula Militares en la región Caribe

Los Gaula Militares reportaron más de 70 capturas durante el primer trimestre del año por los delitos de extorsión, secuestro y conductas conexas en la región Caribe, como parte de las operaciones que adelantan contra las estructuras criminales que afectan a la población.

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Así lo confirmó en Barranquilla el comandante nacional de los Gaula Militares, general Stick Reyes Amaral, durante una visita de seguimiento a las estrategias de seguridad que se desarrollan en la zona.

El alto oficial destacó que las acciones operacionales han permitido importantes resultados en coordinación con la Policía Nacional.

“En este trimestre llevamos más de 70 personas puestas a buen recaudo por los delitos de extorsión y secuestro. También tenemos resultados en otros delitos conexos”, señaló el general Reyes Amaral.

Entre los procedimientos recientes, el comandante resaltó una intervención realizada en Barranquilla por unidades del Gaula Militar Caribe y la Policía Nacional, en la que fueron neutralizados varios sujetos que presuntamente intentaron atentar contra la vida de un ciudadano. “Ustedes vieron recientemente una reacción efectiva que realizó nuestro Gaula Militar en conjunto con nuestra Policía Nacional aquí en la ciudad de Barranquilla”, indicó.

El general explicó que la principal amenaza que enfrentan actualmente las autoridades en Barranquilla y otros departamentos del Caribe sigue siendo la extorsión a través de medios digitales y llamadas telefónicas. “La modalidad principal es la extorsión mediante delitos digitales, el uso de redes sociales y las llamadas que recibe a diario nuestra comunidad”, afirmó.

Según el oficial, muchas de estas intimidaciones se originan en llamadas donde los delincuentes se identifican falsamente como integrantes de grupos criminales o personas privadas de la libertad para generar temor entre las víctimas. Frente a esta situación, reiteró la importancia de denunciar oportunamente y acudir a las líneas de atención institucionales. “Es allí donde siempre le decimos a la ciudadanía que cuente con sus Gaula Militares y con la línea 147 para recibir orientación y evitar que sean víctimas de extorsión”, expresó.

Cerca de 2.000 millones han dejado de recibir grupos ilegales

De acuerdo con las estimaciones de la institución, en Barranquilla y su área metropolitana se registran alrededor de mil intentos de llamadas extorsivas cada día. Sin embargo, gracias a las campañas de prevención y acompañamiento, las autoridades han logrado evitar que los delincuentes obtengan importantes recursos económicos.

“Hemos podido impedir que estos bandidos reciban alrededor de 2.000 millones de pesos mediante la orientación que nuestros Gaula le brindan a la población civil”, sostuvo Reyes Amaral.

El comandante nacional de los Gaula Militares aseguró que las operaciones continuarán de manera permanente en toda la región Caribe. “Hoy estamos en Barranquilla y posteriormente nos desplazaremos por toda la costa Caribe. Tenemos 28 Gaula del Ejército y cuatro Gaula de la Armada Nacional trabajando de manera constante contra la extorsión y el secuestro”, concluyó el oficial.

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