“Tomen las previsiones adecuadas en cuanto al abastecimiento”: CVS ante alerta por fenómeno del Niño

Montería

El subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), Albeiro Arrieta, alertó a los 30 municipios del departamento ante un posible fenómeno de ‘El Niño’, previsto para el segundo semestre del año 2026.

“Habíamos advertido la posible ocurrencia de un fenómeno de El Niño para el segundo semestre del año 2026. A medida que se acerca esta fecha, se está evidenciando en los reportes internacionales y nacionales de que existe una probabilidad de ocurrencia de este evento que sería una sequía para gran parte del territorio nacional y de otros países”, señaló el funcionario.

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“Si bien, todavía se está haciendo un monitoreo de las condiciones del calentamiento del océano Pacífico que es el que determina la ocurrencia del fenómeno de El Niño o de La Niña, lo más importante es entender que los pronósticos generales internacionales hablan de la posibilidad de que ocurra este evento”, agregó.

El llamado a los 30 municipios de Córdoba:

Frente a las alertas, el funcionario señaló que “el llamado de la Corporación es desde ya a los municipios y al departamento de Córdoba para que se tomen las previsiones adecuadas en cuanto al abastecimiento de las comunidades, el monitoreo constante de los cuerpos de agua. Sabemos que es bastante paradójico hablar de esta posibilidad de sequía cuando hemos pasado un evento tan fuerte de lluvias como el del frente frío, pero esas son las condiciones de la naturaleza en virtud del cambio climático que estamos afrontando”.

Finalmente, instó a mantener activos y actualizados los planes de contingencia para mitigar el impacto que se pueda presentar con la posible ocurrencia del evento climático.

“El llamado desde ya es mantener actualizados los planes de emergencia de los municipios y de la gestión del riesgo, toda la coordinación del sistema nacional ambiental y del sistema regional ambiental, junto con el sistema de gestión del riesgo, pues para estar suficientemente preparados en unas circunstancias que se van materializando de a poco y que seguramente hacia el segundo semestre y finales del año y próximo 2027, van a estar presentes en el territorio con escasez de lluvia y, y sobre todo, con afectaciones en el componente de los cuerpos de agua y el suelo”, concluyó.