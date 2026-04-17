MinDefensa liderará Consejo de Seguridad en Baranoa, Atlántico: 18 alcaldes estarán presentes

El Consejo de Seguridad se llevará a cabo a la 1:30 de la tarde de este viernes en el Centro Recreacional Villa Zunilda, en el municipio de Baranoa, en donde los 18 alcaldes que no hacen parte del área metropolitana de Barranquilla darán a conocer al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, las necesidades en materia de seguridad que tienen en sus territorios.

A propósito que el Consejo de Seguridad se llevará a cabo en el municipio de Baranoa, en esta municipalidad días atrás se llevó a cabo una marcha en rechazo de los últimos casos de homicidios.

Según Medicina Legal, en Baranoa, durante este año, se han registrado 15 homicidios, de los cuales 12 han sido de hombres y 3 de mujeres.

“Buscamos muchas noticias positivas en materia de seguridad. Buscamos que el proyecto de la estación de policía nuestra, que ya tiene los recursos con la gobernación de 7.500 millones de pesos, la policía le dé ya el visto bueno a los diseños para poder iniciar con todo ese proceso contractual”, dijo Edison Palma, alcalde de Baranoa.

El ministro de Defensa estará acompañado con las autoridades de la Fuerza Pública del departamento del Atlántico.

Los datos de Medicina Legal indican que en el departamento del Atlántico, en lo que va del año, se han registrado 364 homicidios, de los cuales 339 son de hombres y 25 de mujeres.