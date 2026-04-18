Abelardo de la Espriella responde a Iván Cepeda y acepta debate: “no puede seguirse escondiendo”

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / (Colprensa-Campaña De La Espriella)

Abelardo de la Espriella, candidato por Salvación Nacional, aceptó el reto del también aspirante a la Presidencia Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quien pidió debatir con él y con Paloma Valencia. “Estoy listo”.

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“Iván Cepeda, el candidato de Petro y de las Farc, solo cuando le interponen una tutela decide disfrazarse de valiente y, por fin, aceptar el reto que le he hecho durante meses”, escribió en su cuenta de X.

Expresó que Colombia “merece” conocer por quién votar: “por el cómplice del engaño de Petro o por mí”.

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Tras esto, pidió a los medios de comunicación colombianos que hagan los preparativos necesarios para el debate con Cepeda, a quien calificó como un “cobarde”.

“Invito a todos los medios colombianos a que organicen lo que sea menester, ya que las encuestas le dijeron al cobarde de Cepeda que no se puede seguir escondiendo”, indicó.

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¿Cuál fue el reto de Iván Cepeda a Abelardo y Paloma Valencia?

“Desde este territorio que representa esa confrontación histórica de modelos de país, en esta multitudinaria concentración en Sumapaz, reto a la extrema derecha y a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a debatir sobre propuestas de fondo. Llegó el debate, ahora sí”, afirmó Cepeda a través de un video.

Paloma Valencia también respondió a Cepeda

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, respondió a través de su cuenta de X al reto de su contendor electoral Iván Cepeda, quien le pidió debatir públicamente. “Estoy lista para un debate real con usted”.

“Semanas atrás fui yo quien lo retó varias veces Iván Cepeda a debatir de frente y usted prefirió esconderse en el Senado con micrófono controlado. Ahora que las encuestas aprietan, sale desde Fusagasugá con el desafío”, afirmó.