Petro denuncia injerencia de la extrema derecha de EE. UU. y Ecuador en la política colombiana

El presidente Colombia, Gustavo Petro durante la segunda entrega de 'Los Desayunos' de RTVE y la Agencia EFE celebrado este viernes en Barcelona. (Crédito: EFE/ Alejandro Garcia) / Alejandro Garcia

El presidente Gustavo Petro aseguró que sectores de la extrema derecha de Estados Unidos y Ecuador estarían incidiendo en decisiones políticas del país, en medio de lo que calificó como una estrategia para mantenerlo en la lista OFAC.

“En eso están para poder probar mi permanencia en la lista OFAC en la que arbitrariamente me metieron. Noboa les hace caso y recibe órdenes y recibe a la oposición dirigida por Uribe”, afirmó el mandatario.

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Petro también cuestionó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, al señalar que estaría influenciado por sectores de derecha y recordó episodios pasados en ese país. “A Noboa le pasa lo que le pasó a Trump, se dejan llenar de mentiras la cabeza de nuestra extrema derecha colombiana”, sostuvo.

En ese contexto, mencionó el caso del excandidato ecuatoriano Andrés Arauz, asegurando que fue afectado por denuncias falsas en campaña. “Era mentira, pero le hizo perder las elecciones y ni siquiera está procesado”, dijo.

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El jefe de Estado también aseguró que existirían presiones desde autoridades internacionales. “Las grabaciones de las autoridades ecuatorianas son claras en la orden que han recibido, según ellos, del departamento de Estado, para conseguir bandidos que me acusen”, manifestó.

Asimismo, indicó que buscó interlocución directa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Preferí hablar personalmente con Trump para que descubriera la verdad que le ocultan los fundamentalistas de extrema derecha”, explicó.

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Petro advirtió impactos económicos en zonas de frontera como Nariño y Putumayo, y destacó avances en la política antidrogas. “Nuestro programa de erradicación de cultivos de hoja de coca en la frontera con Ecuador marcha de manera acelerada y ha logrado, por primera vez desde 2018, reducir el total de cultivos con 22.000 hectáreas arrancadas voluntariamente”.