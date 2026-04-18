“Curioso que solo Cepeda sí pueda ir a todos los territorios”: Juan Manuel Restrepo

El candidato a la vicepresidencia, Juan Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo De la Espriella, lanzó un pronunciamiento durante su visita en Bucaramanga, en el que cuestionó las garantías democráticas en Colombia, especialmente frente al acceso de los aspirantes a distintas regiones del país durante la campaña.

En su declaración, el candidato Restrepo aseguró que, aunque confía en las garantías de la Registraduría, existe una preocupación de fondo: la imposibilidad de que todos los candidatos puedan recorrer la totalidad del territorio nacional.

“Es curioso que solo un candidato pueda ir a todos los territorios del país”, afirmó, señalando que otros aspirantes no cuentan con las mismas condiciones.

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Según el candidato, esta situación evidenciaría problemas de control territorial por parte del Gobierno Nacional en varias zonas, lo que, a su juicio, “afecta la equidad en la contienda electoral y debilita la democracia”.

A pesar de estas dificultades, Restrepo aseguró que continuarán recorriendo el país y adelantando actividades políticas, incluso sin plenas garantías de seguridad.

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Hizo un llamado al gobierno para que adopte medidas que permitan fortalecer el control institucional en los territorios y garantizar condiciones equitativas para todos los candidatos.

El pronunciamiento también incluyó un cuestionamiento sobre los resultados del último proceso electoral. José Manuel Restrepo indicó que en algunos territorios donde, según él, no había control estatal, se registraron votaciones “atípicamente altas” a favor del Pacto Histórico, afirmando que, debería ser objeto de análisis desde una perspectiva estadística.