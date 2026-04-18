Gobierno activa inteligencia y ofrece recompensa ante amenazas contra Iván Cepeda

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la activación de todas las capacidades de inteligencia del Estado tras las denuncias sobre presuntas amenazas contra candidatos presidenciales que han circulado recientemente en redes sociales.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El caso más reciente, denunciado por el presidente Gustavo Petro, quien señaló que que la CIA tiene datos reales y concretos de un posible atentado contra el candidato Iván Cepeda y señaló que todas las amenazas deben ser frenadas de inmediato.

La decisión anunciada por Sánchez se tomó en el marco de una Junta de Inteligencia Conjunta extraordinaria convocada en la noche de este viernes 17 de abril para verificar la veracidad de la información.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, las autoridades adelantan labores para “confirmar o desvirtuar” dichas alertas, cuyos resultados servirán de base para la toma de decisiones en el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), instancia encargada de definir esquemas de seguridad para los aspirantes.

Lea también: Presidente Petro confirmó que la CIA tiene información sobre posible atentado contra Iván Cepeda

El ministro reiteró que la protección de los candidatos y la transparencia del proceso electoral son una prioridad para el Gobierno nacional. En ese sentido, destacó que desde hace un año se viene ejecutando el denominado Plan Democracia, una estrategia que articula a la Fuerza Pública y distintas entidades del Estado para blindar las elecciones en todo el territorio.

Recompensa por información de atentados

Como medida adicional, el funcionario anunció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos para quienes suministren información “precisa, veraz y oportuna” que permita anticipar y evitar posibles atentados contra los aspirantes presidenciales.

Finalmente, Pedro Sánchez hizo un llamado a la ciudadanía a contribuir con las autoridades, recordando que la defensa del sistema democrático es una responsabilidad compartida. “La democracia la protegemos todos”, concluyó.