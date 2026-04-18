Petro condiciona elecciones en medio de orden judicial por declaraciones sobre fraude electoral

El presidente Gustavo Petro volvió a generar controversia tras asegurar que en Colombia ha existido fraude electoral de manera histórica, lo que ha sido interpretado como un condicionamiento al panorama de las próximas elecciones presidenciales.

En entrevista con el diario El País de España, el mandatario sostuvo que “en Colombia siempre ha habido fraude. No me estoy inventando la palabra. Fraude en la medida en que solo gobernaban los mismos”, afirmó, al referirse a las dinámicas políticas del país.

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Las declaraciones se producen en medio de una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó al jefe de Estado rectificar afirmaciones publicadas en su cuenta de X sobre un supuesto fraude en las elecciones legislativas de 2014, 2022 y 2026.

De acuerdo con el fallo se le ordenó “al señor presidente de la República que, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la presente providencia, rectifique por el mismo medio utilizado (red social X) y con características similares las afirmaciones sobre la ocurrencia de fraude electoral en los comicios para Senado de la República de 2014 (partido Mira) y 2022 (coalición Pacto Histórico), y elecciones legislativas de 2026”.

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La decisión estableció un plazo perentorio para que el mandatario emitiera la rectificación bajo las mismas condiciones de difusión, en un caso que reabre el debate sobre la legitimidad electoral y el alcance de las declaraciones presidenciales en medio del clima político previo a las elecciones.