“Preocupa que no escuche a regiones”: Dilian Francisca Toro por ausencia de Iván Cepeda en Cumbre

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reaccionó a la ausencia de Iván Cepeda en la Cumbre de Gobernadores, que se realiza en la Universidad de La Sabana.

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La mandataria aseguró que la no asistencia del candidato presidencial impide conocer de primera mano las problemáticas de los territorios. “Es preocupante que no nos escuche a las regiones (…) no va a conocer lo que nos duele ni lo que sufrimos en los territorios”, dijo.

Además, afirmó que el diálogo entre el Gobierno Nacional y las regiones ha sido limitado durante los últimos años: “Ha habido muy poca articulación del Gobierno Nacional con las entidades territoriales”.

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Según explicó, esta falta de coordinación afecta directamente el desarrollo de los proyectos en los departamentos: “Cuando no hay articulación, los programas no tienen el mismo impacto”.

En materia de seguridad, la mandataria también cuestionó la política de ‘Paz total’: “Desde mi punto de vista, fracasó (…) eso ha generado un fortalecimiento de las disidencias y de las bandas criminales”.

Por otro lado, sostuvo que el sistema de salud continúa siendo una de las principales preocupaciones en los territorios, junto con la incertidumbre económica.

Crisis por incremento en impuesto predial

Toro respondió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien la señaló de tener algunos amigos hacendados y “testaferros de la mafia”, en medio de la polémica por el impuesto predial.

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“En el Valle del Cauca hay una economía legal (…) el problema es que metieron a todos en la misma bolsa”, sostuvo.

Finalmente, reiteró que se deben hacer ajustes para evitar que los campesinos sean afectados por los incrementos en el impuesto predial. “No se puede cobrar igual a los campesinos que a los latifundistas”, concluyó.