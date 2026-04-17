MinDefensa anuncia reunión de inteligencia extraordinaria por posible atentado a Iván Cepeda
Indicó que ha pedido información a Estados Unidos sobre este posible atentado.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que, tras conocerse información de un posible atentado contra Iván Cepeda, habrá esta noche una Junta de Seguridad Conjunta extraordinaria.
Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
Tanto la cúpula militar y el Departamento Nacional de Inteligencia participarán de esta reunión. Así lo indició el alto funcionario desde un Consejo de Seguridad en Baranoa, Atlántico.
“Con la cúpula militar y policial, y también con el DNI, con la Dirección Nacional de Inteligencia, activamos una junta de inteligencia conjunta extraordinaria que se desarrollará esta noche, enfocada específicamente en lo que hemos conocido a través de las redes sociales”, dijo.
Asimismo, confirmó que ya hizo las consultas pertinentes con Estados Unidos para recibir información, teniendo en cuenta que según el presidente Gustavo Petro, la CIA tiene “datos reales” de este posible atentado.
“También he interactuado directamente con personal de los Estados Unidos para recibir información que se tenga al respecto de dichas amenazas”, manifestó.
El alto funcionario sostuvo que “todas las capacidades de la fuerza pública serán desplegadas al máximo de lo posible para proteger a nuestros candidatos”.