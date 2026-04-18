Iván Cepeda reta a debatir a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Fotos: (Photo by Juancho Torres/Anadolu via Getty Images) / (Colprensa - Catalina Olaya) / (Colprensa-Campaña De La Espriella)

El candidato presidencial Iván Cepeda lanzó un nuevo pulso político: invitó a los sectores de derecha a iniciar debates directos con la candidata Paloma Valencia y el candidato Abelardo De La Espriella.

El anuncio lo hizo desde Fusagasugá, Cundinamarca, marcando un giro en la dinámica de la contienda y abriendo el escenario para confrontaciones de ideas entre visiones opuestas del país.

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El candidato anunció además que desde la próxima semana se comenzarán a definir las fechas y condiciones de los debates en el marco de la carrera presidencial.

“Desde este territorio que representa esa confrontación histórica de modelos de país, en esta multitudinaria concentración en Sumapaz, reto a la extrema derecha y a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a debatir sobre propuestas de fondo. Llegó el debate, ahora sí”, afirmó.

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Durante su intervención, Cepeda también dejó claro que los debates deberán cumplir condiciones previamente acordadas. “No voy a prestarme a la política del espectáculo. Las condiciones, el temario, los moderadores y el escenario serán rigurosamente pactados”, señaló.

Finalmente, indicó que en los próximos días delegados de las campañas coordinarán la logística de estos encuentros, que calificó como un ejercicio democrático clave para el país.