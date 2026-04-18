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Paloma Valencia acepta reto de Iván Cepeda: “estoy lista para un debate real con usted”

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, respondió a través de su cuenta de X al reto de su contendor electoral Iván Cepeda, quien le pidió debatir públicamente. “Estoy lista para un debate real con usted”.

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“Semanas atrás fui yo quien lo retó varias veces Iván Cepeda a debatir de frente y usted prefirió esconderse en el Senado con micrófono controlado. Ahora que las encuestas aprietan, sale desde Fusagasugá con el desafío”, afirmó.

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La aspirante a la Presidencia de Colombia también pidió que el debate con Cepeda sea esta misma semana e impuso algunas condiciones:

“Sin guiones, sin papelitos, con moderador neutral y en un canal abierto para que toda Colombia nos vea”, escribió.

Paloma Valencia propuso temas para debate con Iván Cepeda

Entre los temas que pidió Valencia para enfrentar en debate al candidato del Pacto Histórico están:

“ El fracaso total de la Paz Total , que solo ha traído más masacres, secuestros y violencia en las regiones”.

, que solo ha traído más masacres, secuestros y violencia en las regiones”. “ La crisis de seguridad que dejó al país en manos de los criminales”.

que dejó al país en manos de los criminales”. “ La destrucción del sistema de salud y pensiones ”.

”. “Por qué con Petro y con usted volvimos a importar gas y petróleo mientras frenamos la exploración responsable”.

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Finalmente, expresó que no le tiene “miedo” a ningún debate: “¿Y usted, senador? Que sea ya”.

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¿Qué dijo Iván Cepeda?

El candidato Iván Cepeda anunció que desde la próxima semana se comenzarán a definir las fechas y condiciones de los debates en el marco de la carrera presidencial.

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“Desde este territorio que representa esa confrontación histórica de modelos de país, en esta multitudinaria concentración en Sumapaz, reto a la extrema derecha y a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a debatir sobre propuestas de fondo. Llegó el debate, ahora sí”, afirmó.

¿Cuál fue la respuesta de Abelardo de la Espriella?

“Iván Cepeda, el candidato de Petro y de las Farc, solo cuando le interponen una tutela decide disfrazarse de valiente y, por fin, aceptar el reto que le he hecho durante meses”, escribió Paloma Valencia en su cuenta de X.

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