Candidato presidencial Santiago Botero rifó $25 millones en evento de campaña: ¿a cambio de qué?

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Candidato Santiago Botero rifó $25 millones a asistentes en mitin: Volante invita a votar por él

El candidato presidencial y empresario Santiago Botero, más conocido como el “hombre del balín”, realizó en la noche de ayer, jueves, 16 de abril, el lanzamiento de su sede de campaña en la avenida Caracas con Calle 45, en Bogotá.

En el evento también presentó su plan de gobierno, de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo, y lanzó una estrategia muy llamativa, que genera bastantes preguntas, e incluso, posiblemente, una discusión legal.

Botero entregó, mediante una rifa, $25 millones a cinco asistentes al evento, es decir, $5 millones a cada uno. La entrega del dinero se hizo en pleno acto de campaña, en medio de múltiples piezas de propaganda electoral y proselitismo político.

Y la entrega del dinero fue presentada por el candidato como una ayuda a los emprendedores del país, en línea con su propuesta económica.

De hecho, según se explicó en volantes entregados y demás propaganda impresa, durante su campaña podría llegar a entregar hasta $10 millones de pesos a quienes quieran “montar su negocio o hacerlo crecer”.

El volante incluía una invitación a votar por el candidato y marcar su logo en el tarjetón.

La convocatoria al evento se realizó a través de mensajes de WhatsApp, que conoció Caracol Radio, con el siguiente mensaje: “cada emprendedor tendrá un apoyo de $5 millones de pesos sin intermediarios, sin excusas, sin política barata”.

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La promesa se materializó en la noche de ayer, sobre 7:30 p.m., con la presencia de su fórmula vicepresidencial, Carlos Fernando Cuevas, quien participó en la actividad y en la entrega de los recursos:

―¿Le vamos a dar cuánto, Carlos Fernando?

―Vamos a darle $5 millones de pesos ¡Balín para los bandidos, platica para los colombianos!

-Vea, qué bonito esto. Yo amo esto, de corazón… yo amo ayudar. Ya usted es beneficiaria, ahorita le dan el dinero.

¿Cómo se realizó la entrega del dinero?

En el marco del evento, se les pidió a los asistentes llenar volantes impresos con sus datos personales; nombre, cédula, correo electrónico y sus propuestas de negocio. Estos papeles fueron depositados en cajas, de las que se seleccionó al azar a los beneficiarios.

Ahora, expertos consultados coinciden en que, aunque directamente las rifas no constituyen un delito penal, sí se pueden plantear varios interrogantes que eventualmente podrían levantar dudas sobre la legalidad: ¿De dónde provienen los recursos?, ¿se están reportando?, ¿se están entregando a cambio de votar por el candidato?

De ser así, podríamos estar hablando de delitos electorales como el artículo 390 del Código Penal, sobre corrupción al sufragante: “El que prometa, pague o entregue dinero o dádiva a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley para que consigne su voto en favor de determinado candidato, partido o corriente política”.

A esto se suma que en el mensaje compartido por la campaña, el candidato está promoviendo la inscripción de ciudadanos en su página web, asegurando que quienes lo hagan podrían acceder a subsidios en caso de resultar elegido.

“Una vez Santiago sea presidente, todos los colombianos que se hayan inscrito tendrán derecho a este apoyo del Estado: $5 millones para cada emprendedor”, se lee en el mensaje de WhatsApp.

Es de recordar que fue similar el caso del exprecandidato presidencial Mauricio Cárdenas, quien prometió a través de sus redes sociales beneficios en un programa “Mi Casa Ya 2.0”, para quienes se inscribieran en su página web. Después de recibir múltiples cuestionamientos, tuvo que bajar la propuesta.