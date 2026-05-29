Ley seca desde el viernes en Bogotá: ¿Medida excesiva o coherente con riesgos en elecciones?

La decisión de establecer la ley seca para las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo, a partir del viernes 29, ha despertado la preocupación del sector productivo de bares y restaurantes en Bogotá, quienes consideran que podrían verse afectados por la medida del distrito.

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Para explicar las razones detrás de la ley seca ampliada, en 6 AM W de Caracol Radio estuvo el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo. Por otra parte, el vocero de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodrés, expresó también sus descargos.

¿Por qué hay ley seca desde el viernes en Bogotá?

De acuerdo con César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, la ley seca desde el viernes obedece a la necesidad de tener mayores capacidades y reservas en cuanto a fuerza pública para el día de las elecciones.

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“A partir de hoy, 12.000 policías en Bogotá están completamente concentrados en el proceso electoral. Desde ayer se inició el proceso logístico que termina el lunes al mediodía y durante todo ese tiempo la prioridad de la fuerza pública es la seguridad de la ciudad y las elecciones”, explicó Restrepo.

Según el secretario, las cifras del Distrito indican que habitualmente se presentan 22.000 llamados de la ciudadanía que debe atender la Policía, entre desórdenes en el espacio público, riñas, ruido, personas heridas y más, lo cual merma la capacidad de reacción institucional.

¿Qué dicen los bares y restaurantes sobre la ley seca desde el viernes?

Por parte del gremio de bares y restaurantes de Bogotá la sensación es de malestar ante la medida, puesto que muchos establecimientos esperaban aprovechar el viernes para solventar los ingresos que no tendrían el resto del finde semana por las elecciones.

“Los restaurantes proyectan dejar de vender alrededor del 15% y los gastrobares casi el 50% por la ley seca. Y si esto pasa a dos días, en los fines de semana de cierre de mes, en quincena, que son los días más esperados por los establecimientos comerciales”, lamentó Javier López de Acodres.

En ese sentido, para evitar mayores afectaciones, desde Acodrés proponen a la Alcaldía la creación de una mesa de trabajo urgente, con el propósito de permitir, al menos, que la ley seca comience después del partido de la final de la Champions League el sábado (a partir de las 11 a.m.), siendo este uno de los eventos más esperados del fin de semana.

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