SENA apoyará emprendimientos con más de $70 millones para montar negocio: requisitos y proceso

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) continúa fortaleciendo el emprendimiento en el país con nuevas oportunidades de financiación, pues por medio del Fondo Emprender, la entidad mantiene abierta la Convocatoria Nacional No. 152, enfocada en impulsar proyectos de la economía campesina en distintas regiones de Colombia.

Esta iniciativa busca apoyar a emprendedores rurales que cuenten con ideas de negocio o unidades productivas en marcha, con el fin de fortalecer el desarrollo económico y social en el campo.

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Convocatoria del SENA, Fondo Emprender: de qué se trata

La convocatoria “Economía Campesina” está diseñada para financiar propuestas productivas que contribuyan al crecimiento de sectores estratégicos del país. Pueden participar tanto personas naturales como grupos organizados que desarrollen actividades en áreas clave.

Entre los sectores priorizados se encuentran:

Producción agropecuaria

Procesos agroindustriales

Proyectos ambientales

Turismo rural

Artesanías

Comercialización de productos y servicios asociados

El objetivo principal es promover modelos de negocio sostenibles que generen empleo e impulsen la economía en zonas rurales.

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Cuánto dinero entrega el ‘Fondo Emprender’ en 2026

Para esta convocatoria, el Gobierno destinó un presupuesto de $112.000 millones, que serán distribuidos entre los proyectos que cumplan con los requisitos y obtengan aprobación.

En el caso de iniciativas individuales, el apoyo económico puede alcanzar hasta 42 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), lo que equivale aproximadamente a $73,5 millones en 2026.

Por otro lado, los proyectos grupales pueden recibir montos superiores. La asignación depende del número de integrantes y de los empleos que se proyecten generar con la iniciativa. A mayor impacto en generación de empleo, mayor será el financiamiento otorgado.

Fecha límite para postularse

Los interesados en participar en esta convocatoria del SENA deben tener en cuenta que el proceso de inscripción estará habilitado hasta el 30 de abril de 2026. Después de esa fecha, no se recibirán nuevas postulaciones.

Esta convocatoria representa una oportunidad clave para campesinos y emprendedores rurales que buscan hacer crecer sus proyectos. Más allá del financiamiento, el SENA también brinda acompañamiento técnico y formación, lo que aumenta las probabilidades de éxito de las iniciativas.

Requisitos para aplicar al Fondo Emprender

Para acceder a estos recursos, los postulantes deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por el SENA. Entre las más importantes se destacan: