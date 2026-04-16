Quiere impulsar su emprendimiento? Bogotá abrió curso de formación: Conozca cómo aplicar

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), abrió la convocatoria de ‘Innovers Bogotá 2026’ con la finalidad de fortalecer el emprendimiento juvenil en la ciudad.

De acuerdo a la información oficial, esta iniciativa permitirá a los aprendices tener una formación práctica que les permitirá adquirir conocimientos en liderazgo territorial y conexiones comerciales.

Es importante señalar que esta convocatoria es totalmente gratuita y está principalmente enfocada a jóvenes entre los 18 y 28 años de edad que sean residentes de la ciudad de Bogotá; además, también a personas que ya cuenten con negocios ya en forma o que se encuentren en la etapa de ideación, nacimiento o crecimiento.

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¿Cómo puedo inscribirme al programa de formación gratuita para impulsar emprendedores en Bogotá?

Si desea aplicar a esta oferta de aprendizaje, podrá llevar a cabo el proceso de inscripción por medio del siguiente enlace suministrado por el portal web oficial de la Alcaldía de Bogotá, donde se dispondrá de un formulario para que pueda realizar esta gestión.

Link oficial

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¿Cómo se desarrollará el programa de formación gratuita para impulsar emprendedores en Bogotá?

Según la entidad, este programa implementará una metodología que tiene como base la gamificación (aplicación de mecánicas, dinámicas y elementos de diseño de juegos en contextos no lúdicos), incorporando dinámicas para que los estudiantes tengan la posibilidad de aprender habilidades empresariales y de trabajo en equipo.

La institución también habilitará 10 espacios denominados ‘clubes de emprendimiento territoriales’, donde los participantes recibirán asistencia técnica especializada junto a una serie de actividades donde aprenderán de diferentes modelos de negocios.

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¿Dónde se llevará a cabo el programa de formación gratuita para impulsar emprendedores en Bogotá?

El distrito mencionó que esta estrategia se distribuye en diversas localidades, lo que facilita el diagnóstico y selección de las personas que formarán parte de dichos ‘clubes’, las mismas que también serán incluidas en el programa ‘Red Innovers’.

“Allí mismo, se seleccionarán las y los embajadores juveniles, quienes actuarán como líderes territoriales para facilitar la articulación con las entidades distritales”, expresó la entidad.

Finalmente, esta convocatoria también seleccionará algunos perfiles para que tengan la posibilidad de participar en plataformas que también se desarrollan en la ciudad, como lo sería la ‘Semana de la Juventud’ y las ferias ‘Hecho en Bogotá’, esto con el fin de que los participantes tengan acceso a las vitrinas comerciales.

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