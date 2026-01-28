¿Cómo están financiando la campaña los aspirantes a la Presidencia?

Cinco candidatos a la Presidencia respondieron a la alianza Hora20- El País en Elecciones cómo están financiando sus campañas y cómo debería ser la financiación de la política en Colombia. Claudia López, candidata por el movimiento Imparables, planteó que la política en Colombia la debería financiar el Estado, “mi proceso de firmas lo pagaron ciudadanos a través de una Vaki y donaciones de personas naturales y empresas en Colombia”. Remarcó que su vida ha sido hacer campaña modesta y en la calle. También afirmó que tener financiación pública equitativa y en igualdad de condiciones, sería la mejor forma de combatir el clientelismo y la corrupción en la política.

David Luna, candidato por el movimiento Sí hay un Camino, contó que no tiene chequera de narcos ni platas oscuras, “la campaña se ha financiado hasta con un 20% de personas naturales y ciudadanos que han aportado a su campaña, y sujeto al anticipo estatal”. En tercer lugar habló de créditos bancarios que pagará con la reposición de los votos que logre conseguir en las urnas.

Mauricio Cárdenas, candidato del movimiento Avanza Colombia, aseguró que el movimiento político ya superó la primera fase de recolección de firma, que tuvo fuentes como ingresos propios, donaciones en trabajo de los voluntarios y donaciones de amigos a través de entidades financieras, “todo eso quedará reportado y se conocerá quiénes hicieron los aportes”. De otro lado, dijo que viene una segunda fase que será la campaña la Gran Consulta que tendrá otras reglas y otro presupuesto, “se hará otro reporte cuando terminemos el otro proceso el 8 de marzo”.

Juan Daniel Oviedo, candidato del Movimiento con toda por Colombia, manifestó que los recursos que ha gastado durante la campaña provienen de recursos propios producto de un crédito hipotecario sobre un bien inmueble, ahorros personales y tarjetas de crédito personales.

Finalmente, Aníbal Gaviria, candidato de La Fuerza de las Regiones, recordó que sus campañas las ha financiado en un 90% con crédito y un 10% con aportes de ciudadanos y empresas, “debo decir con orgullo que soy el único caso de un candidato que ha donado el saldo que me ha quedado posterior a la reposición de ingresos por el Estado. El ideal de la financiación de las campañas políticas sería la financiación 100% pública, pero debo reconocer que para que eso sea realidad, deberíamos tener un gran fortalecimiento de los partidos políticos y esa posibilidad no es factible en el corto plazo”.