Con mi dinero hago lo que se me da la gana: Santiago Botero, por polémica rifa millonaria en campaña
EN 6 AM W, el candidato presidencial aseguró que la entrega del dinero es una ayuda en línea con su propuesta económica: “Lo que busco es generar oportunidades; todo es de mi plata. Yo me la gané legalmente”.
“Con mi dinero hago lo que se me da la gana”: Santiago Botero por rifa millonaria en campaña
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...