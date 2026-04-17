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17 abr 2026 Actualizado 13:50

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Con mi dinero hago lo que se me da la gana: Santiago Botero, por polémica rifa millonaria en campaña

EN 6 AM W, el candidato presidencial aseguró que la entrega del dinero es una ayuda en línea con su propuesta económica: “Lo que busco es generar oportunidades; todo es de mi plata. Yo me la gané legalmente”.

“Con mi dinero hago lo que se me da la gana”: Santiago Botero por rifa millonaria en campaña

“Con mi dinero hago lo que se me da la gana”: Santiago Botero por rifa millonaria en campaña

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Laura Duarte@laurad_duarte

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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