Arbeláez, uno de los municipios más tranquilos de Colombia, donde viven sobre todo adultos mayores
El alcalde de Arbeláez, Cundinamarca, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre la situación demográfica que se presenta en el territorio.
Arbeláez, uno de los municipios más tranquilos de Colombia, donde viven sobre todo adultos mayores
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El municipio cundinamarqués de Arbeláez ha perdido una parte considerable de su población de antaño, según indican datos demográficos recientes; al tiempo, los adultos mayores son el grupo mayoritario entre quienes lo habitan. ¿Qué está pasando?
En desarrollo.
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