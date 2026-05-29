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29 may 2026 Actualizado 16:59

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Arbeláez, uno de los municipios más tranquilos de Colombia, donde viven sobre todo adultos mayores

El alcalde de Arbeláez, Cundinamarca, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre la situación demográfica que se presenta en el territorio.

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Karen Bohórquez

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El municipio cundinamarqués de Arbeláez ha perdido una parte considerable de su población de antaño, según indican datos demográficos recientes; al tiempo, los adultos mayores son el grupo mayoritario entre quienes lo habitan. ¿Qué está pasando?

En desarrollo.

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